CHEP, TPF eğitimleri kapsamında Konya’daydı

Türkiye ekonomisinin önemli bir halkasını oluşturan perakende sektöründe mağaza yöneticilerinin, alan ve kategori yönetiminde verimliliğini artırmak amacıyla kurgulanan TPF Yerel Zincir Eğitimleri; CHEP Türkiye, P&G, Numil ve Unilever sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Anadolu’nun 11 farklı ilinde düzenlenecek Kategori Yönetimi eğitimlerinin ikinci durağı Konya oldu.

Konya’da 2 gün süren eğitimler kapsamında PERDER üyesi işletmeler, sponsor firmaların bölge yöneticileri ile bir araya gelerek hem yeni iş birlikleri kurdu hem de müşterilerin kararlarını etkileyen unsurlar, alışverişte kadın-erkek tercihleri ve verimli kategori ile alan yönetimi gibi mağaza yönetimindeki yeni uygulamalar konusunda çeşitli eğitimler aldı. Etkinliğin sponsorlarından CHEP Türkiye’nin Genel Müdürü Şafak Aktekin; “CHEP Türkiye olarak 2009 yılından beri Türkiye’de hizmet veriyoruz. Türkiye’deki Yerel Zincirler ve perakende sektörü, paylaşım ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modelimizin çok önemli bir halkası. TPF’nin perakende sektörüne yönelik bu eğitim çalışmalarının varlığını önemsiyoruz. Bu yıl biz de sponsor olarak eğitim serilerindeki yerimizi aldık. Eğitimler kapsamında Konya’yı da ziyaret etme şansımız oldu. Özellikle gıda sektöründeki gücü ile Konya, Türkiye ekonomisinin de önemli bir aktörü. CHEP Türkiye olarak bizim de Konya’da bölge müdürlüğümüz bulunuyor. Bu eğitimler sayesinde bir değişimin başlamasına vesile oluyoruz, bundan sonraki süreçte iş süreçlerinde daha sürdürülebilir, pratik ve ekonomik çözümlere entegre olunacağı görüşündeyim” diye kaydetti.

Palet yönetimini outsource eden perakendeciler ve üreticiler kazanıyor

CHEP’in paylaşım ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modelinde, kiralanan paletler kullanım sonrası toplanıp düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirilerek tekrar hizmete sunuluyor. Tasarruf oranlarını artıran ve tedarik zinciri yönetimini baştan sona yeniden şekillendiren bu hizmetin Türkiye pazarı içindeki tek sağlayıcısı olan CHEP; 2009 yılından beri hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörleri için operasyonlarını sürdürüyor. Türkiye genelinde 7 milyon paletlik dolaşım ağına sahip olan CHEP, Anadolu’nun farklı illerinde konumlandırılmış 16 servis merkezi; İzmir, Adana, Ankara, Konya ve İstanbul’da bulunan dört bölge müdürlüğü ile hizmet veriyor.

CHEP sadece bir palet tedarikçisi olmanın ötesinde, iş ortaklarının tedarik zincirlerini baştan sona optimize eden çözümler sunuyor. Üretici ve perakendeciler arasındaki bakiye takibini ve mutabakat sürecini ortadan kaldırıyor bu sayede hem iş birliklerini güçlendiriyor hem operasyonel süreçleri hızlandırıyor. Üretici ve perakendeciler palet takibi yapmak zorunda kalmıyor süreci tamamen CHEP üstleniyor. CHEP’in yüksek kalite standartlarındaki sağlam paletleri, iş kazalarını önleyip ürün hasarını da azaltıyor. Mağaza içerisinde kullanılan CHEP yarım paletleri ise marka görünürlüğünü artırıyor, promosyon ve kampanya ürünlerinin yaratıcı ve etkili bir şekilde teşhir edilmesini sağlıyor ve bu sayede tüketicilerin alışveriş deneyimleri iyileştiriliyor. Yapılan araştırmalara göre, yarım paletleriyle ürünlerin bulunabilirliğini ve çapraz satış imkanını artıran CHEP, aynı zamanda mağaza içinde rafa ürün yerleştirmeye ayrılan zamanda yüzde 80’e ve paletten ürün toplama maliyetlerinde yüzde 25’e kadar azalma sağlıyor.