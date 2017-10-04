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CHEP iş ortaklarının karbon ayak izini azaltıyor

04 Ekim 2017 Çarşamba 17:23
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İş modeli ile tüm tedarik zinciri süreçlerine baştan sona çözümler sunan CHEP, tırların kat ettiği uzun mesafeleri, palet atıklarını ve karbon salınımını ortadan kaldırıyor. Dünya çapında 850 bölgedeki servis merkezi ile karbon pozitif bir şirket olma misyonuna bağlı olarak hareket eden CHEP, sürdürülebilir bir gezegen için çalışmaya devam ediyor

CHEP iş ortaklarının karbon ayak izini azaltıyor
CHEP, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelini, her geçen gün yenilikçi uygulamalarla geliştirerek iş ortaklarının tedarik zincirlerini de daha sürdürülebilir kılıyor. Yapılan yaşam döngüsü analizlerine göre; 2009 yılından beri CHEP ekipmanlarını kiralayarak yeniden kullanmayı tercih eden iş ortakları sayesinde Türkiye’de karbon salınımında 30 bin 492 ton azalma sağlandı. 

CHEP paletlerini kullanan firmalar karbon salınımlarını azaltıyor 

CHEP paletlerini kullanan firmalar yaşam döngüsü analizlerine göre küresel iklim değişikliğine yol açan karbon salınımlarında azalma sağlıyor. CHEP paletleri, beyaz palet eşdeğerlerine göre 10 kat daha uzun ömürlü olması dolayısıyla doğal kaynak tüketimi, palet üretimi ve atık yönetimi esnasında ortaya çıkan emisyonları en aza indiriyor. CHEP’in yüksek palet kalitesi ile üründe hasar ve yiyecek atığı riski azaltılarak, ürünlerin değiştirilmesi ve yeniden teslimatı sırasında oluşacak CO2 salınımı düşmüş oluyor.

CHEP’in paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modeli, paletlerin tedarik zinciri boyunca tesisler arasında sevk etme ihtiyacını azalttığı için CO2 emisyonları da otomatik olarak azalıyor. CHEP, Nakliye İş Birliği programı kapsamında ise müşterilerinin araçlarının daha az mesafe kat etmesini sağlayarak onların hem tedarik zincirinin tamamında maliyetleri düşürmesine hem de çevresel performanslarını yükseltmelerine yardımcı oluyor.

 
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