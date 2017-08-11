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CHEP doğal kaynakların plansızca tüketilmesini önlüyor

11 Ağustos 2017 Cuma 17:02
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Tedarik zinciri çözümleri devi CHEP, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeli ile doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesini önlüyor. CHEP’in iş modeli ile 2009 yılından bu yana 25 bin 365 adet ağaç kurtarıldı.

CHEP doğal kaynakların plansızca tüketilmesini önlüyor
Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeli ile daha yaşanılabilir yarınlar için çalışan tedarik zinciri devi CHEP, karlılığı artırırken gezegene verilen zararı da azaltıyor. CHEP, ekipmanlarının üretiminde kullanılan kerestelerin tamamını, Orman Sertifikasyonu Destekleme Programı (PEFC) ve Orman Koruma Konseyi (FSC) tarafından sürdürülebilir olduğu kanıtlanmış ormanlardan temin ediyor. Böylelikle CHEP, ürettiği yeni paletler için doğal kaynakların plansız bir şekilde tüketilmesini önlüyor. CHEP’in sürdürülebilir iş modelinin bir parçası olarak, paletlerin düzenli olarak incelenip onarılması onları daha uzun ömürlü yapıyor ve bu sayede yeni palet üretme ihtiyacı ve doğal kaynak tüketimi de azalmış oluyor. 2009 yılından beri CHEP ekipmanlarını kiralayarak yeniden kullanmayı tercih eden iş ortakları sayesinde Türkiye’de 25 bin 365 adet ağaç kurtarıldı.
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