CHEP doğal kaynakların plansızca tüketilmesini önlüyor

Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeli ile daha yaşanılabilir yarınlar için çalışan tedarik zinciri devi CHEP, karlılığı artırırken gezegene verilen zararı da azaltıyor. CHEP, ekipmanlarının üretiminde kullanılan kerestelerin tamamını, Orman Sertifikasyonu Destekleme Programı (PEFC) ve Orman Koruma Konseyi (FSC) tarafından sürdürülebilir olduğu kanıtlanmış ormanlardan temin ediyor. Böylelikle CHEP, ürettiği yeni paletler için doğal kaynakların plansız bir şekilde tüketilmesini önlüyor. CHEP’in sürdürülebilir iş modelinin bir parçası olarak, paletlerin düzenli olarak incelenip onarılması onları daha uzun ömürlü yapıyor ve bu sayede yeni palet üretme ihtiyacı ve doğal kaynak tüketimi de azalmış oluyor. 2009 yılından beri CHEP ekipmanlarını kiralayarak yeniden kullanmayı tercih eden iş ortakları sayesinde Türkiye’de 25 bin 365 adet ağaç kurtarıldı.