Ceylan İnşaat'a iki ödül birden

‘Yılın İnşaat Markası’ ödülüne değer bulunurken Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan’da ‘Yılın İş Adamı’ ödülünü aldı.

20 Ekim - 20 Kasım tarihleri arasında yapılan halk oylaması sonucunda belirlenen ödül için 1.936.896 kişi oy kullandı. 21 dalda ödüllerin verildiği Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde Ceylan İnşaat, Yılın İnşaat Markası ödülüne layık görüldü. Ceylan İnşaat’a ‘Yılın İnşaat Markası ödülünü; Zer Mecidiyeköy, Zer Tuzla Marina, Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları, Zer Göztepe, Zer Levent ve Zer Kartal olmak üzere 3000 konut ve ticarilerden oluşan ‘Zer’ projeleri getirdi. ‘Önce İnsan’ prensibiyle tüm iş süreçlerini yürüten Ceylan İnşaat, inovatif bakış açısıyla farklı bir projeyi hayata geçirdi.

Ödülü şehit aileleri adına aldı



Ödül töreninde konuşan Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, “Ben bu ödülü vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizin aziz anıları için alıyorum. Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve yetim bıraktıkları çocukları adına alıyorum” dedi.

Ödül, Türk teknik direktör Yılmaz Vural tarafından Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan’a takdim edildi.

Tören sonrası duygularını dile getiren Muammer Ceylan; “Altında Ceylan İnşaat imzası olan işlerimizin taktir edilmesi bizi çok mutlu ediyor. Halk oylamasıyla ödüle değer bulunmak ise işimizde doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Uzman bir ekip tarafından bu ödüle değer bulunmuş olmak bizim motivasyonumuzu daha artırdı. Aslına bakarsanız aldığımız bu ödül, işimizi ne kadar iyi yaptığımızın bir kanıtı. Ceylan İnşaat ailesi olarak, çok büyük bir ekibiz ve el ele vererek daha güzel işlere birlikte imza atacağız” şeklinde konuştu.

Ceylan İnşaat, bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nden iki ayrı ödülle döndü. 4 Aralık Pazartesi günü Bomonti Hilton Conference Center’da düzenlenen ödül töreninde Ceylan İnşaat, halk oylaması sonucundaBasın Bülteni