ÇEVKO Vakfı 2017 Çevresel fayda raporunu açıkladı

Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk kuruluş olan ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, geri kazanım çalışmalarını 27 yıldır artan bir ivmeyle sürdürüyor. ÇEVKO Vakfı’nın, öncülüğünü yaptığı sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamanın artırılması hedefiyle yaptığı çalışmalar, 2017 yılında da sürdürülebilir çevre için önemli değerler ortaya koydu. Geri kazanım çalışmalarının, ülke ekonomisine olumlu katkısı ise, 2,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.



Yetkilendirilmiş kuruluş olarak ambalajlı ürün piyasaya süren 1.800’ü aşkın kuruluşun geri kazanım yükümlülüklerini üstlendiklerini belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Temsil ettiğimiz üreticiler ve ekonomik işletmelerin adına, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için yerel yönetimler ve lisanslı firmalarla iş birlikleri geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra, iletişim, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları düzenliyoruz” dedi.



Cam, metal, plastik, kağıt-karton, kompozit ve ahşap malzemelerden üretilen tüm ambalaj atıklarının teknik ve ekonomik açıdan defalarca geri kazanımının mümkün olduğunu söyleyen Mete İmer, devamında şunları söyledi: “Öncüsü olduğumuz sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için 27 yıldır faaliyetteyiz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, 26 milyon kişinin yaşadığı 30 ilde, 168 belediye ile iş birliği içindeyiz. ÇEVKO ile iş birliği içinde olan piyasaya süren firmaların geri kazanım yükümlüklerini üstleniyoruz. Sanayi adına, belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz geri kazanım faaliyetleri sonucunda, fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarruf sağlandı. Daha az doğal kaynak ve enerji tüketildi. Geri kazanım çalışmaları, ülke ekonomisine de 2 milyar altı yüz milyon TL değerinde olumlu katkı yaptı.”



Geri Kazanım; Soluduğumuz Havayı Ve Ormanları Korudu, Su Ve Enerji Tasarrufu Sağladı

Mete İmer, ÇEVKO Vakfı’nın 2017 yılında geri dönüşümünü belgeledikleri ambalaj atıkları ile sağlanan ekonomik ve çevresel faydaları şöyle özetledi:

•Kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle yaklaşık 94 bin dönümlük orman alanına denk gelen 4 milyon 715 bin adet ağaç kesilmekten kurtuldu.

•Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 130 Milyon litre benzin tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 2,9 Milyon aracın deposunu doldurmaya yetecek bir miktar.

•Geri kazanımı sağlanan kağıt-karton/kompozit ambalaj atıkları ile 41 bin 505 ailenin yıllık su tüketimine eş değer oranda, yaklaşık 7,3 milyar litre su tasarrufu sağlandı.

•Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, bir milyona yakın (977 bin) ailenin yıllık elektrik tüketimine denk, 2,7 milyar kW.saat elektrik tasarrufu sağlandı.

•Ambalaj atıklarının depolama sahalarına gömülmek yerine geri dönüştürülmesi ile, yaklaşık 1.457 adet olimpik yüzme havuzu hacminde, 3 milyon 645 bin m3 depolama alanından tasarruf edildi.

•Dünyanın çevresini 16.985 kez dönen bir uçağın ortaya çıkardığı sera gazı salınımına eşdeğer 339 bin 700 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı salınımının önüne geçildi.



Geri kazanım kültürü ve kaynağında ayırma alışkanlığı yaygınlaşıyor

Toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi ve geri dönüşüm kültürünün oluşmasıyla sürdürülebilir çevre için çok daha fazla değer üretmenin mümkün olduğunu vurgulayan Mete İmer, “Geri kazanım kültürü ve kaynağında ayrı toplama alışkanlığının yaygınlaşması için çalışmalarımızı, kamu, yerel yönetim, toplum ve sanayi iş birliğiyle sürdürüyoruz. Bu alanda en köklü geçmişe sahip yetkilendirilmiş kurum olarak, farkındalığın artmasına odaklanıyoruz. Bu kapsamda, ilk öğretim öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmaları ile çocuklara yönelik tiyatrolar düzenliyoruz. TV kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla bireylere sesleniyoruz. ‘Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’mizle Yeşil Nokta üyesi kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyoruz. ‘Yeşil Nokta Basın Ödülleri’mizle, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarını teşvik ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın “Sıfır Atık” projesinin yaygınlaştırılması için başta vakıf üyelerimiz, tüm ilgili taraflarla birlikte çalışıyoruz. 2017 yılında gerçekleşen Döngüsel Ekonomi Kongresi gibi etkinlikler düzenliyoruz. Gerek vakıf olarak gerekse üyelerimizle beraber hayata geçirdiğimiz projelerimizle, bireysel farkındalığın artması ve toplumsal davranış alışkanlığına dönüşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



DEĞER KARŞILIKLARI:

Ambalaj atıkları; cam, metal, plastik, kağıt/karton ve kompozit ambalajların atıklardır.

Geri dönüştürülen bir ton metal atıkla 16 ton benzin tasarrufu sağlanır.

Pet şişelerin geri dönüşümünden sentetik elyaf üretiliyor.

Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerjiyle 100 Wattlık bir ampul 20 saat çalıştırılır.

Geri dönüştürülen 1 ton kağıt ile 17 ağacın hayatı kurtarılır.

Geri dönüştürülen 1 ton plastik atık ile 612 litre petrol tasarrufu sağlanıyor.

Geri dönüştürülen 1 ton plastik atıkla %95 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor.

Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümünden elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları, mobilya yan ürünleri ve marley gibi malzemeler üretilir.

670 metal ambalajın geri dönüşümü sonucu bir adet bisiklet elde edilir.

Geri dönüştürülen bir ton cam atıkla 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.

Geri dönüştürülen bir ton kağıt/karton/kompozit atıkla 26 m3 su tasarrufu sağlanır.

Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilir.