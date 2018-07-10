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ÇETİNSAYA’DAN BAKAN KURUM’A TEBRİK

ÇETİNSAYA’DAN BAKAN KURUM’A TEBRİK

10 Temmuz 2018 Salı 14:36
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ÇETİNSAYA’DAN BAKAN KURUM’A TEBRİK

Artaş inşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya : Öncelikle yeni yönetim sistemi ülkemize hayırlı olsun. İlk kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’u tebrik ediyor ve kendisine başarılar diliyorum. Sektörde sayın bakanın ismi çok olumlu karşılandı. Sayın bakan sektörün artılarını eksilerini yakinen bilen çok tecrübeli bir kişi. Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde planlı ve yaşanılabilir kentlerin oluşturulmasına öncülük etti. Yaptığı birçok hamle ile sektörü daima canlı ve dinamik tuttu. Özellikle kentsel dönüşüm ve modern şehircilik anlamında hızlı icraatlarını bakan olarak da sürdüreceği kanaatindeyim. Yeni dönemle birlikte inşaat sektörü 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Biz de Artaş İnşaat olarak sektördeki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.
 

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