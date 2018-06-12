CES Dünyanın lider savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory’de yerini aldı

Savunma sanayi alanında Dünya’nın en büyük fuarlarından olan Eurosatory, 11-15 Haziran 2018 tarihleri arasında Paris’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın da (SSM) desteklediği fuara, Türk şirketler de yoğun ilgi gösterdi. Açık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri firması, fuarda Türkiye’yi temsil eden firmalar arasında yer alıyor.

Yerli ve milli teknolojiler dünya arenasında

CES fuarda miğfer, yelek, kalkan, göğüs plakası gibi son teknoloji kişisel koruma ekipmanlarının yanı sıra araç koruma alanındaki balistik ürünlerini de 50 binin üzerinde ziyaretçiyle buluşturuyor. Bugüne kadar savunma sanayinde büyük ölçüde dışarıdan alınan balistik ürünleri yüzde 100 milli ve yerli olarak üreten ve Türkiye’nin, savunma sanayinde dünyanın öncü ülkelerinden biri haline gelmesi için çalışan CES, son teknoloji ürünlerini sergileme fırsatı buluyor. Miğfer, yelek, plaka gibi kişisel koruma ürünlerinin yanı sıra son teknolojiler ile geliştirilmiş araç koruma ürünlerinden parçacık kalkanı ve eklemeli zırh ürünlerine de standında yer veren CES, Hall 5B, K28 standında ziyaretçilerini ağırlıyor.

CES İleri Kompozit, kara, deniz ve hava araçlarında kullanılan kompozit balistik zırhları Türkiye’de ilk üreten firma olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Cirosunun önemli bir yüzdesini Ar-Ge çalışmalarına ayıran şirket, aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE merkezi olarak onaylanan FNSS, Otokar ve BMC gibi kara aracı imalatçıları için yüzlerce metal parçayı yüksek teknoloji kompozitlerle yeniliyor. CES, Ar-Ge kadrosunu da buna paralel olarak büyütmeye devam ediyor.

2020’de küresel ölçekte başarı hedefleniyor

CES, 2020 yılında, ürettiği ürünlerin yüzde 50’sini, ihraç etmeyi ve kompozit alanında, dünyanın önde gelen firmalarından biri olmayı hedefliyor. Bu vizyonla kurduğu CES Composites UK firması ile Avrupa’da çalışmalarını hızlandırdı.

En üst seviyede balistik koruma

CES, 20.000 metrekarelik alana kurulu üretim tesisiyle iş ortakları için, konvansiyonel yöntemlerden, en üst havacılık sertifikasyonlarını gerektiren üretim tekniklerine kadar uzanan, geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Çözümlerini, global pazara yönelik olarak geliştirme vizyonuna sahip olan CES, kişisel balistik koruma ürünleri alanında, dünya standartlarında üretim yapıyor. Deneyimli mühendis kadrosuyla en üst tehdit seviyelerine karşı koruma sağlayan ürünler tasarlayan ve üreten şirket; miğfer, yelek, göğüs plakası ve kalkan gibi kişisel koruma teçhizatında; ergonomi, hafiflik, kolay aksesuar entegrasyonu gibi, kullanıcıya sahada avantaj ve kolay kullanım sağlayacak kriterleri ön planda tutuyor.

CES, savunma sanayisinde, Türkiye’de önemli yatırımların yapıldığı; hava, kara ve deniz araçlarında parçacık kalkanı ve eklemeli zırh alanındaki özgün çözümleriyle de ön plana çıkıyor. Tank modernizasyonu projeleri de dâhil olmak üzere, birçok zırhlı araç platformunda, bugün CES’in ürünleri kullanılıyor.

Dünya standartlarında üretim yapılıyor

Dünyada, havacılık, uzay ve savunma sektörleri için vazgeçilmez kalite göstergesi olan AS9100 sertifikasyonuna 5 senedir sahip olan CES, Airbus, Sikorsky, Leonardo gibi dünya çapındaki müşterilerine en üst seviyede hizmet veriyor. Türkiye’deki en yüksek kapasiteli ileri kompozit teknolojileri imalat tesisine sahip olan CES, aynı zamanda Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi’ne de sahip.

Açık Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam eden CES, Ar-Ge çalışmaları, modern üretim tesisleri ve teknolojik altyapısı ile hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını, hız kesmeden sürdürüyor. Firma, bu sene birçok uluslararası havacılık ve savunma sanayisi fuarında yer alacak.

