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Centilmen siyasetçi İmamoğlu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma töreninde, Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ı görünce yanına giderek elini sıktı. Gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu "Biraz daha duraklasa kucaklardım" dedi.

Centilmen siyasetçi İmamoğlu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma töreninde, Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ı görünce yanına giderek elini sıktı. Gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu "Biraz daha duraklasa kucaklardım" dedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:16
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Centilmen siyasetçi İmamoğlu

Turgut Özal için anıt mezarda düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ayrılırken, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mezarlığa geldi.

Bu sırada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'ı gören İmamoğlu arabasından inip rakibinin yanına gitti ve Yıldırım'a elini uzatarak tokalaştı. Kısa süren karşılaşmada Yıldırım'ın  İmamoğlu'nun hamlesi karşısında şaşırdığı gözlerden kaçmadı. Ancak iki siyasetçi tebessüm ederek tokalaştılar.

Binali Yıldırım’la karşılaşmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren İmamoğlu, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim, merhaba demek ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraklasa kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım. Alsaydım, gelirdim. Nereye davet alırsam oraya da giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, Sayın Cumhurbaşkanı olacakmış hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini seçilişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa ben kucaklarım, kucaklamada iyiyim açıkçası, kimse kaçamaz kucaklaşmadan." dedi.

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