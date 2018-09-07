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Centilmen erkeğin sonbahar-kış seçimlerini keşfedin

Erkek giyimin öncü markası Giovane Gentile, mevsimlerin nabzını tutarak koleksiyonlarını güncellemeye devam ediyor. Tasarladığı ‘Strong and Sharp’ isimli koleksiyonuyla sonbahar-kış mevsiminde de erkek modasına yön vermeyi hedefleyen Giovane Gentile, tasarımlarındaki detaylarla ve serinliği minimize eden kumaş seçimleriyle şıklık ve işlevselliği aynı ürünlerde buluşturuyor.

Centilmen erkeğin sonbahar-kış seçimlerini keşfedin

Erkek giyimin öncü markası Giovane Gentile, mevsimlerin nabzını tutarak koleksiyonlarını güncellemeye devam ediyor. Tasarladığı ‘Strong and Sharp’ isimli koleksiyonuyla sonbahar-kış mevsiminde de erkek modasına yön vermeyi hedefleyen Giovane Gentile, tasarımlarındaki detaylarla ve serinliği minimize eden kumaş seçimleriyle şıklık ve işlevselliği aynı ürünlerde buluşturuyor.

07 Eylül 2018 Cuma 15:43
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Centilmen erkeğin sonbahar-kış seçimlerini keşfedin

‘Centilmen sözünün değeri’ mottosuyla takipçilerini karşılayan Giovane Gentile, kaliteli tasarımlarıyla erkek modasının öncüsü olmayı sürdürüyor. Giovane Gentile’nin mevsim geçişlerinden ilham alarak tasarladığı yeni sonbahar-kış koleksiyonu, erkeklerin günlük hayatlarında ve iş yaşamlarında giyecekleri birbirinden şık seçenekler içeriyor.

Cesur ve karakterli… Şehir seni çağırıyor

Yeni gelen mevsimin heyecanını sentetik unsurlardan uzak, doğal, hafif, güçlü ve esnek kumaşlarla buluşturan Giovane Gentile, beylerin hem iş hayatında hem de günlük hayatında yerini alıyor. Doğada bulunan dramatik gölgeleri ve neon yapraklarını vurgulayan renk paletiyle cesur ve şehirli beylere seslenen Giovane Gentile, triko ve jakar kumaşlarıyla sonbaharın serin günlerinde içinizi ısıtmak için yola çıkıyor. Geçmişten gelen geniş yakaları, pileli pantolonları, ekose ve çizgili kumaşları minimize ederek tasarımına kodlayan Giovane Gentile, koleksiyonunda kullandığı renkler aracılığıyla da tasarımlarındaki şıklığı destekliyor. Toprak esintisini yansıtan kahverengiler, sonbahar yapraklarını yansıtan ateşli kırmızılar ve gecenin asaletini gözler önüne seren siyah tonlarıyla dikkat çeken tasarımların yanı sıra antrasitlerin, bordoların, lacivertlerin, yeşillerin, hakilerin beyazların, grilerin ve fümelerin kullanıldığı tasarımlar tok renkleriyle erkek modasına yön vermeyi hedefliyor. 

Doğal ve sıcak…
Giovane Gentile’in ‘Strong and Sharp’ koleksiyonu ismini güçlü tasarımlardan ve keskin yaka detaylarından alıyor. ‘Centilmen sözünün değeri’ sloganının hakkını veren ürünlerden kesme jakar tasarımlar, trikolar, modern kesim takım elbiseler, keskin V yaka kazaklar, minimalist cepler ve parka ceketler ilk olarak göze çarpıyor. Koleksiyondaki kaz tüyü dolgulu montlarıyla da dikkat çeken Giovane Gentile, kaşmir kabanlarıyla da soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapıyor.   Bu sezon Skinny siluetten uzaklaşarak tasarımlarında daha bol kesimler tercih eden Giovane Gentile, bu farklılıkla bu sezon beyleri daha ince yün trikolar, rahat kıyafetler ve modern kesimlerle buluşturuyor.
 

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