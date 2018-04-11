Çengelköy'ün lüks yaşam projesi satışa sunuldu

Türkiye pazarında büyüme kararı alan Omran Holding, ilk büyük konut projesini İstanbul'un gözde semtlerinden Çengelköy'de hayata geçiriyor.

Proje geliştirmesi Bekataş Yapı A.Ş. tarafından yapılan ve Omran Holding çatısı altında faaliyet gösteren Omran İnşaat tarafından inşa edilecek olan lüks konut projesi 'Kasr-ı Âlâ', Çengelköy'ün merkezinde 6 bin metrekare alan üzerinde hayat buluyor. Projenin, 2019 yılı ağustos ayında teslim edilmesi planlanıyor.



Türkiye ekonomisine güvenerek ülkede yatırım kararı alan Omran İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmad Salehi, Kasr-ı Âlâ'nın tanıtımı nedeniye düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada holdingle ilgili bilgi verdi. Salehi "Farklı ülkelerde inşaat, enerji gibi pek çok alanda faaliyetleri bulunan Omran Holding olarak Türkiye pazarında da büyüme kararı aldık. Omran Holding, mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 2004 yılında Afganistan'da kuruldu. Altyapı, üstyapı, enerji, madencilik projelerindeki başarılı işlere imza atan şirket, 2010 yılında bünyesindeki diğer şirketlerle beraber holdingleşerek hali hazırda devam eden projelerinin yanı sıra pek çok ülkede 110’nun üzerinde projeyi tamamlayarak teslim etti. Şimdi de Türkiye'de projeler inşa etmek üzere faaliyetlere başladık" dedi.

'Kasr-ı' markasıyla yeni projeler inşa edecek

Türkiye'deki inşaat faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Omran İnşaat hakkında bilgi veren Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram ise şunları söyledi: "Türkiye'de büyüme kararı alan Omran Holding, inşaat faaliyetlerini yürütmek amacıyla Omran İnşaat'ı bünyesine kattı. Omran İnşaat; kentsel dönüşüm, lüks konut üretimi üzerine yoğunlaşmak üzere 2014 yılında Türkiye’de faaliyete başladı.



Gerçekleştirdiği yüksek ihracat ile Türk malzemelerinin dünyada hakettiği değeri bulmasına yardımcı olmaya devam eden Omran İnşaat'ın Türkiye'de hayata geçirdiği ilk konsept projesi de 'Kasr-ı Âlâ' adıyla hayat buluyor. Bundan sonra bölgede bu sene başlayacağımız başka projelerimiz de olacak. Lüks yaşam alanları inşa edeceğiz ve projelerimizde 'Kasr-ı' markasıyla büyüyeceğiz. 'Kasr-ı Âlâ', lüks ve konforlu bir yaşam sunan çok özellikli bir proje olarak hayata geçiyor. Bu proje yüksek prim potansiyeliyle de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Diğer projelerimizi de aynı konseptte lüks yaşam alanları olarak inşa edeceğiz."

200 milyon TL değerinde yatırım

Az katlı butik bir proje olarak inşa edilen 'Kasr-ı Âlâ'ile ilgili bilgi veren Omran Holding Satış ve Pazarlama Müdürü Salih Yeşilyurt, projenin 200 milyon TL yatırımla hayata geçtiğini söyledi. Yeşilyurt "Aile yaşamına uygun olarak planlanan ve 75 dairenin bulunduğu proje 6 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. 5 blokta 2+1, 3+1, 4+1 ve çatı ile bahçe dublekslerden oluşan ve daire büyüklükleri ise 80 metrekare ile 300 metrekare arasında değişen projemizi lansmana özel yüzde 15 indirimle satışa sunuyoruz.



Dairelerin metrekare fiyatları 12 bin 500 TL'den, daire fiyatları ise 1 milyon TL'den başlıyor. Şirket bünyesinde ödeme kolaylıkları bulunduğu gibi, ileri dönemde banka kredisi kullanma imkanı da sunuyor olacağız" diye konuştu.

Çengelköy’ün dokusunda yer alan eğimli çatı, geniş saçaklar ve cumbalar gibi Türk mimarisinin günümüze bir yansıması olarak tasarlanan proje,çağdaş mimari ile harmanlanarak bir ‘kasr’ bir 'konak' olarak sunuluyor.



Çeşitli sosyal imkanları, spor alanları ve geniş peyzajı ile örnek bir proje olarak hayat bulan 'Kasr-ı Âlâ';kafeler, 2 adet kapalı yüzme havuzu, sauna-SPA, çocuk oyun parkları,kapalı çocuk oyun alanı, gezi alanları, kapalı otopark,7/24 güvenlik, gibi hizmet ve imkanları bünyesinde barındırıyor. Boğaz manzarasına sahip projenin yüzde 85'i yeşil alana ayrıldı ve site içerisine araç girişi olmayacak şekilde planlandı. Lokasyon ve ulaşım olanaklarıyla da dikkat çeken 'Kasr-ı Âlâ', sahile 1 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne2,5 km, FSM Köprüsü'ne 8 km, Marmaray'a 5 km, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 32 km, Atatürk Havalimanı'na 27,5 km ve Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'ne 1,5 km mesafede bulunuyor.

