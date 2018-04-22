ÇELİK HALAT’TAN 50. ÜRETİM YILINDA AVRUPA ÇIKARMASI

Türkiye’nin lider çelik halat üreticisi Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., dünyanın en önemli çelik halat fuarı Wire Düsseldorf’ta gövde gösterisi yaptı.



Ürünlerini 45’in üzerinde ülkeye ihraç eden Çelik Halat, 2017 yılında gerçekleştirdiği ihracat ile geçtiğimiz günlerde “Çelik İhracatının Yıldızları” ödülü kazanmıştı.



50. üretim yılını kutlayan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., tel ve kablo alanında dünyanın en büyük fuarlarından Wire Düsseldorf’ta sergilediği ürünlerle yoğun ilgi gördü. 1300’ün üzerinde firmanın ürünlerini sergilediği fuarı 76 ülkeden 38 bin kişi ziyaret ederken, Çelik Halat’ın inşaat, denizcilik, balıkçılık, petrol, madencilik gibi birçok sektörde ve asansörlerde, telesiyejlerde, vinçlerde kullanılan ürünleri dikkat çekti.

Çelik Halat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baybaş: “Çelik Halat olarak Avrupa Birliği’ndeyiz.”

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, fuarın kendileri için oldukça başarılı geçtiğini belirtirken, “Çelik, Türkiye’nin ihracatında çok önemli bir ürün. 50. üretim yılımızı kutladığımız bugünlerde katıldığımız bu önemli fuarda yoğun ilgi görmekten oldukça mutluyuz. Kalitemizle dünyada aranılan bir markayız. Son yıllarda giderek artan oranda dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından tercih ediliyoruz. Bu nedenle de üretimimizin büyük miktarını ihraç ediyoruz ve ülkemiz ihracat rakamlarına olumlu katkımız nedeniyle gurur duyuyoruz. ABD, Kanada, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 45’in üzerinde ülkeye 2017 yılında toplam üretimimizin yüzde 30'unu ihraç ettik. Ürün ve hizmet kalitemiz ve performansımız ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da yıllardır aranılan ve güvenilen bir markayız. EWRIS (Avrupa Çelik Halat Üreticileri Federasyonu), CET (Avrupa Tel Üreticileri Komitesi), ESIS (Avrupa Beton Demeti Üreticileri Birliği), adlı kuruluşlara Türkiye’den ilk katılımcı şirket olarak Avrupa’da geniş bir ilişki ağına sahibiz. Bu nedenle, Çelik Halat’ın, Avrupa Birliği’ne girdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Çelik tel ve halat sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi Çelik Halat’tan

2018 yılı itibariyle Türkiye’nin 846., çelik tel ve halat sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdiklerini aktaran Baybaş, bu gelişmenin sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olduğunu ifade etti. Çelik Halat ve Tel sektöründe hali hazırda süren projeleri ile ana hedeflerinin ithal ikamesinin sağlanması ve ihracat rakamlarının artırılması olduğunu vurgulayan Baybaş ayrıca, çevre dostu alternatif yöntemler geliştirerek sosyal sorumluluklarını da yerine getireceklerini belirtti.Baybaş “Ar-Ge merkezimizle, çelik halat ve tel pazarını yönlendiren bir şirket olarak tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayabileceğiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri ihracat ile “Tel” kategorisinde “Çelik İhracatının Yıldızları” ödülünü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ürünlerini Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 45' in üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Stratejik yol haritasında, inovasyon ve yeni ürün geliştirmeyi itici güç olarak belirleyen Çelik Halat, hayata geçirdiği Ar-Ge Merkezi ile uygulama becerisini geliştirmenin yanı sıra ürünlerinin yapı taşı olan telin en yüksek dinamik performansa ulaştırılması kapsamında sektörün eksiklerini tamamlamayı hedefliyor. 11 araştırmacı, 6 teknisyen ve 2 destek personelinin çalışmalarını yürüttüğü Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Ar-Ge Merkezi, üniversite iş birlikleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin proje bazlı çalışmalarını destekleyerek, üniversite-sanayi iş birliği ile araştırmacı kadrosunun devlet destekli projeler, makaleler ve yayınlar çıkarması yönünde teşvik ediyor. Ayrıca PEP (Stajyer Gelişim Projesi) kapsamında 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerine çalışma imkanı sağlayarak, her yıl 5-6 öğrenciyi şirket bünyesine kazandırıyor. Çelik Halat Akademi’de üniversite öğrencilerinin yanı sıra işe yeni başlayanlar ve mavi yakalı gençlere yönelik de eğitim programları düzenleniyor. Eğitim programlarının ardından teorik ve pratik sınavların ardından işe başlayabiliyorlar. Sektöre kıdemli operatörlük kavramını getiren Çelik Halat, içte mentorluk programlarına da devam ediyor.

Yabancı üretici olmayan ürün üretimi için hazırlıklar sürüyor



Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. olarak, yabancı üreticilerde olmayan bir ürünün üretimi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getiren Selim Baybaş, Ar-Ge Teşvik Kanunu’nun çok önemli fırsatlar yarattığını, Sanayi Bakanlığı’nın da üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Bu konuda üretici şirketlerin iyi yönetilerek, bu fırsatları doğru değerlendirmesinin önemine de dikkat çeken Baybaş ayrıca, aile şirketlerinin ülkenin itici gücü olduğunu ifade ederek, “Anadolu’daki aile şirketlerinin, belirli bir plan ve program çerçevesinde, devletin ayırdığı fondan desteklenerek, kapital, vizyon ve insan kaynağı açıklarının giderilmesi ile yerel güçten yararlanılmalı” diye konuştu.

50. üretim yılını kutlayan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin 3 mm'den 85 mm.'ye kadar uzanan çok geniş bir çap aralığında üretilen halatları uzun yıllardır inşaat, denizcilik, balıkçılık, petrol, madencilik gibi birçok sektörde ve asansörlerde, telesiyejlerde, vinçlerde kullanılırken, BS, DIN ve JIS gibi uluslararası standartlarda ve Federal spec ve API speclerine uygun olarak üretiliyor.