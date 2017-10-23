"Çekirdekten Fincana Kahvenin Hikayesi" belgesel oldu

Çözünebilir kahvenin mucidi NESCAFÉ, uzak diyarlardan gelse de günlük yaşamın her alanında keyifli anların vazgeçilmezi haline gelen kahvenin doğal yolculuğunu anlatan belgeseli izleyicilerle buluşturuyor. “Çekirdekten Fincana Kahvenin Hikayesi” belgeseli, Türkiye’de belgesel üretiminin en yetkin isimlerinden Coşkun Aral ve ekibi tarafından hazırlandı. Belgesel için Meksika’daki kahve tarlalarını ziyaret eden Coşkun Aral, buradaki yerel üreticilerle gerçekleştirdiği sohbetlerde çekirdeklerin ekimi, yetişme koşulları, kahve kirazlarının toplanmasının ardından geçirdiği aşamaları bizzat görüntüledi.

Belgeselde bunun yanı sıra kahvenin ilk ortaya çıkışı ve dünyaya yayılması; Meksika, Brezilya, Kolombiya, Çin gibi farklı ülkelerde kahve üretiminin gelişim tarihi; NESCAFÉ fabrikasında çekirdeklerin işlenme süreci anlatılıyor. Meksika’nın Cordoba şehrinde bulunan Kahve Müzesi ziyareti, tarih boyunca kahve hazırlama yöntemlerinin geçirdiği evrim ve Nestlé İçecekler Genel Müdürü Pınar Öney Bilsel’in kahvenin sürdürülebilirliğini hedefleyen NESCAFÉ Planı’nı anlattığı röportajı belgesele renk katan diğer içerikler arasında yer alıyor.

“Çekirdekten Fincana Kahvenin Hikayesi”, içeriği açısından çok anlamlı bir günde yayına giriyor. 1963 yılında Japon Kahveciler Derneği’nin girişimiyle 29 Eylül’de kutlanmaya başlanan ancak üç yıl önce Uluslararası Kahve Örgütü tarafından 1 Ekim olarak belirlenen Dünya Kahve Günü’nde…

Belgeselin gösterim tarihleri şöyle.

01.10 Pazar 21:15

03.10 Salı 21:15

04.10 Çarşamba 09:00

06.10 Cuma 13:55

07.10 Cumartesi 09:15

08.10 Pazar 17:05

10.10 Salı 20:15

14.10 Cumartesi 06:05

21.10 Cumartesi 22:25

22.10 Pazar 12:55





NESCAFÉ Hakkında

NESCAFE’nin hikayesi, 1930 yılında Brezilya Hükümeti’nin Nestlé’ye başvurması ile başladı. Nestlé’nin mucitlerinden Max Morgenthaler, ekibiyle, kahvenin doğallığını koruyarak sadece su eklenmesiyle kaliteli bir fincan kahve yapabilmenin yolunu aradı. İsviçre laboratuarlarında tam 7 yıl süren uzun araştırmalar sonunda cevabı buldular. Bu yeni ürüne “Nestlé” ve “Café” kelimelerinin birleşmesinden oluşan “Nescafé” ismi verildi. İlk defa 1938’de İsviçre’de satışa sunulan Nescafé, bugün dünyada 150’den fazla ülkede satılıyor ve her saniyede 5500 fincandan fazla Nescafé içiliyor. Sürekli gelişen yenilikçi teknoloji ile özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden üretilen Nescafé, Türkiye’de ve dünyada milyonlarca tüketicinin ilk tercihi. Türkiye’de çözünebilir kahve pazarının lider markası olan Nescafé; Nescafé Gold, Nescafé 3ü1 Arada, Nescafe Xpress, Nescafé Classic ve daha pek çok ürünü ve Nescafé Dolce Gusto gibi yenilikçi kahve makine sistemleri ile milyonlarca tüketiciye eşsiz bir kahve deneyimi sunuyor.

Bir fincan kahvesini hazırlayıp bu lezzetli yolculuğu izlemek isteyenler 1 Ekim itibariyle İZ TV’de bu keyfi yaşayabiliyor.Basın Bülteni