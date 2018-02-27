“Çay tiryakisi” girişimciler aranıyor

Yılık kişi başı tüketimde 3.5 kilogramla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan Türkiye, tüketimdeki bu liderliğini Ar-Ge çalışmalarıyla da taçlandırıp çay alanında dünyada bir ilke imza attı. Dünyanın ilk IoT Tabanlı Akıllı Çay Otomatını üreten ve 2 önemli patente imza atan SwarTea Kurucu Ortağı Özcan Yıldız ve Ar-Ge ekibinin odak noktasında ince belli bardak ve dökme çay vardı. Altı saat boyunca çayı ilk anki kadar taze tutabilen SwarTea IoT, hem farklı dem oranlarında hem ince belli bardakta çay sunabiliyor.

Avrupa, ABD ve İngiltere görüşmeleri Mart 2018’de…

2018 yılında Türkiye genelinde 10 bölgede bayilik anlaşması yapmış olacaklarına vurgu yapan SwarTea Kurucu Ortağı Özcan Yıldız, “Bizim amacımız kısa sürede Türkiye geneline yayılmak ve eş zamanlı olarak başta Avrupa ve Orta Doğu’da bir Türk markası yaratabilmek. Sütlü çay verebilen çay otomatı ile pazarda olmayan bir kategori yarattık. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için 4 distribütörle, Avrupa, ABD ve İngiltere pazarı için 5 distribütörle ön görüşmelere başladık. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden büyük ilgi görüyor, yoğun bir görüşme trafiği yürütüyoruz. Avrupa, ABD ve İngiltere görüşmelerine Mart 2018’de başlayacağız” dedi.

“Yüzde 40 gelir getiren yeni nesil bir yatırım”

SwarTea’nin yazılım-donanım entegrasyonunun en somut örneği olduğuna vurgu yapan Yıldız ”İnce belli bardak, asansör sistemi, cam demlik, uzun süren lezzet ve tazelik gibi yoğun Ar-Ge süreçlerinden geçip örneği olmayan bir ürün geliştirdik. Bundan sonra bizimle, uzun yola çıkacak iş ortakları arıyoruz. Bu sıradan bir girişimcilik öyküsü değil. Biz iş ortaklarımıza %40 gelir elde edecekleri yeni nesil bir yatırım aracı sunuyoruz” dedi.

SwarTea Bayilik Koşulları:

Kapsam : Türkiye geneli

Bayilik Türü : 14 Bölge 14 Ana Bayi, 81 İlde Alt Bayilikler

Ana Bayilik Yatırım Tutarı: 60 Bin TL (SwarTea IoT ve SwarTea Daily Makine + Bayi satışı üzerinden %15 komisyon)

Alt Bayilik Yatırım Tutarı: 15 Bin TL (SwarTea IoT ve SwarTea Daily Makine verilecektir)

Franchise bedeli karşılığında girişimciye verilen SwarTea IoT modelinin 24 boyunca satış, kullanım ve kiralama hakkı girişimciye aittir.

Nesnelerin interneti (IoT) ile İnce Belli Bardakta Çay

Ar-Ge sürecinde “Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramını İngilizce çay (Tea) kelimesi ile birleştiren ve IoTea kavramını ortaya atan SwarTea IoT, Microsoft, Cisco ve Intel gibi teknoloji devleriyle yapılan işbirliğinden doğan güçlü bir altyapıya sahip.

IoT tabanlı (Nesnelerin İnterneti) olarak tasarlanan SwarTea IoT, Akıllı Çay Otomatı; internete bağlanabiliyor, uzaktan yönetilebiliyor, şirketlerin bulut sistemlerine, finans, muhasebe ve ERP sistemlerine entegre edilebiliyor.

Doğrudan makineden; Kredi kartı, Yemek kartları, Bozuk para sistemi, QR Kod ve Sanal POS, IBECON Teknolojisi, Yaka Kartı (NFC) ile çalışan sistemde IP telefon ya da IOS ve Android tabanlı cep telefonları üzerinden çay siparişi verilebiliyor.

Dokunmatik ekran üzerinden dem ayarı ve bardak seçimi yapılabiliyor, çay demleme saati önceden ayarlanabiliyor. SwarTea’nin sahip olduğu Uzaktan Erişim Yönetim ve Raporlama Sistemi ve Anlık İzleme Teknolojisi sayesinde kurum içi çay tüketimi takip edilebiliyor, raporlanabiliyor ve tüketim malzemeleri kontrol altında alınabiliyor.

Çay, su ve elektrik tasarrufu konusunda ölçülebilir faydalar sunan SwarTea IoT ile içmeyeceğiniz çayı demlemenize gerek kalmıyor. Demlenen çay 6 saate kadar aynı lezzette içilebiliyor. Patent alınan bayatlamaya dayalı çay israfını önleyen asansör sistemi ve temizlenebilir cam demlik haznesi ile SwarTea IoT, hijyeni de en üst seviyede sunuyor. Bunlara ek olarak kazaların önüne geçen emniyet özellikleri de iş güvenliği açısından kurumsal müşterilerin ilk tercihi oluyor.