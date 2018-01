Casper VIA ailesi 2018’e damgasını vuracak!

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 2018 yılına VIA ailesinin yeni modelleriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı telefon modeli VIA F2, dört kamerası ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. VIA A2 modeli ise ön yüzünde bulunan 2 kamerası ile selfie tutkunlarına hitap ediyor.