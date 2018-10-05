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Case, ‘Road2tunnel Fuarı’nda

Case, ‘Road2tunnel Fuarı’nda

05 Ekim 2018 Cuma 12:20
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Case, ‘Road2tunnel Fuarı’nda

CASE, bu yıl 3.’sü düzenlenen Road2Tunnel-‘Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda sergilediği lastik tekerlekli yükleyici, kazıcı yükleyici ve nokta dönüşlü mini yükleyici modelleriyle kullanıcılara iş makinelerinde yüksek performans, konforlu kullanım ve üstün teknolojinin bir arada sunulabildiğini bir kez daha gösterdi.

Dünya iş makineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran CASE 3-6 Ekim tarihleri arasında, bu yıl 3. kez düzenlenen Road2Tunnel-‘Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda ziyaretçilerini, 125 m²’lik bir tanıtım alanında karşıladı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, Karayolları, Köprü ve Tünel Proje, Yapım, Müşavirlik, İşletme Hizmetleri, Kamu Kuruluşları, Yüklenici Firmalar, Alt Yüklenici Şirketleri’nden yetkilileri Makine, Malzeme ve Ekipman Sağlayıcıları Teknoloji Üreticileri ve Hizmet Kuruluşları ile bir araya getirdi.

Road2Tunnel Fuarı’nda CASE, farklı ve zorlu çalışma koşullarına sahip olan yol ve tünel inşaat alanlarında rahatlıkla kullanılabilen 821F model Lastik Tekerlekli Yükleyici, 695ST model Kazıcı Yükleyici ve SV300 model Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici’lerini sergiledi. CASE’in fuarda sergilediği tüm ürünler kullanıcılarına sağladığı yüksek performans ve dayanıklılığın yanı sıra üstün teknolojisi ve konforuyla da dikkat çekti.

CASE başta inşaat olmak üzere maden, hafriyat, üretim ve tarım gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından zorlu saha koşullarında gösterdiği üstün performans ve kullanıcılarına sağladığı kullanım kolaylığı ile verimlilik artışından dolayı tercih ediliyor.

TürkTraktör, iş makineleri alandaki ihtiyaçları CASE’in zengin ürün gamı ile karşılıyor

Büyüme stratejisi çerçevesinde 2013 yılında Türkiye iş makineleri sektöründeki faaliyetlerine başlayan TürkTraktör, bu alandaki yatırım ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 175.yılını kutlayan CASE, köklü geçmişinin kazandırdığı birikim ve deneyimle, dünya iş makineleri sektörüne birçok ilki kazandırırken; aynı zamanda sektöre yön veren ürünleriyle alanının da önde gelen markası konumunda. CASE, son teknolojiye sahip, yüksek performanslı ve güçlü makinaların oluşturduğu geniş ürün yelpazesiyle, Türkiye’deki kullanıcılarla TürkTraktör’ün iş makinaları alanındaki seçkin ve köklü markası olarak buluşuyor.

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