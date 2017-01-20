CASE IH, ürünlerini İzmirli çiftçilerle buluşturuyor

Tarım sektörüne sunduğu üstün özellikli ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Case IH, bu yıl 12.si düzenlenen Agroexpo İzmir Tarım 2017 Fuarı’nda güçlü ve dayanıklı traktörlerini ve traktörlere farklı fonksiyonlar kazandıran FL 4.20 Pro Ön Yükleyicilerini sergiledi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir; tarımsal ekipmanda bir dünya lideri olan Case IH’in, bu yıl kuruluşunun 175. yıldönümünü kutladığını ve bugünlere uzanan bu başarının altında büyük bir azimle yürütülen aralıksız çalışmalar ile müşterilere sunulan seçkin bir kalite anlayışının yattığını söyledi:

“Geçmişi neredeyse 2 asıra yaklaşan böylesine güçlü bir markanın ürünlerini Türkiye’deki çiftçilerimize sunuyor olmak, bizim için bir gurur kaynağı. Topraklarının % 28,5’i tarım alanlarından oluşan İzmir, aynı zamanda Türkiye traktör satışlarının yaklaşık %3’ünü tek başına gerçekleştiren bir şehrimiz. Bu kadar satışın gerçekleştiği bu şehirde biz de fuar ile birlikte yeni bir kampanyamızı duyuruyoruz. 2012 – 2014 yerli Case IH model traktör sahipleri, dilerse traktörlerini servislerimize kontrole getirebilirler; hem de ücret ödemeden. Birçok noktanın detaylı olarak inceleneceği kontroller sonrasında müdahale edilmesi gerekirse ve yedek parça ihtiyacı olursa, bu çalışmalarda %10 indirim sağlanacaktır. Mart ayı sonuna kadar devam edecek bu kampanya ile 2017 yılı başında çiftçilerimizin en önemli ekipmanının kontrollerini yaparak, kendilerini bereketli bir yıla hazırlamayı hedefliyoruz.”

Traktörleri ve ekipmanlarıyla Case IH ayrıcalığı

Özdemir, Agroexpo İzmir Tarım 2017 Fuarı’nda çiftçi ve ziyaretçileri bir araya getirdikleri ürünlerle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

“İzmir Tarım 2017 Fuarı’nda bu yıl da ziyaretçilerimizi en yeni seri ve modellerle ağırlıyoruz. Case IH ailesinin en yeni üyesi olarak modern tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken Farmall C Serisi, sahip olduğu tüm üstün özellikleriyle çiftçilerimize ‘premium’ bir markanın ayrıcalıklarını yaşatıyor. Standımızda bu yılın dikkat çeken bir diğer ürünü ise FL 4.20 Pro Ön Yükleyicisi. 2 tonu aşkın kaldırma kapasitesine ulaşarak traktörleri daha da fonksiyonel bir hale getiren FL 4.20 Pro Ön Yükleyicisi özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftlik sahiplerinin tüm tarımsal ihtiyaçları karşılayabilmesine yardımcı olacak.”

İrfan Özdemir, yüksek performanslı, dayanıklı ve modern tasarımlı ürünleriyle CASE IH’in, ‘seçkin’ bir markanın farklılıklarını İzmir Tarım 2017 Fuarı’nda da ziyaretçilere tekrar yaşattığını ifade ederek sözlerini bitirdi.

CASE IH STANDINA SERGİLENEN ÜRÜNLER

Case IH Farmall C Serisi: Güçlü, güvenilir, teknolojik ve konforlu

Modern tasarımı, güçlü motoru, 24 ileri 24 geri Hi-Lo transmisyonu ve daha pek çok yüksek teknolojisi ile önemli bir boşluğu dolduracak olan Case IH Farmall C serisi, Farmall 85C, 95C, 105C ve 115C modelleri ile Türk çiftçisine hizmet etmeye hazır.

Case IH Farmall C serisi traktörler 86, 99, 107 ve 114 HP gücünde 4 silindirli, Turbo-Intercooler sistemine sahip common rail enjeksiyon sistemli motorları ile güç ve yakıt ekonomisini birleştiriyor.

Standart olarak sunulan 24 ileri-24 geri Hi-Lo transmisyon, tarla faaliyetlerin en çok yapıldığı 0-10 km/h hız aralıklarında 15 adet vites seçeneği ile kullanıcıların geniş bir hız aralığına sahip olmasını sağlıyor.

Yeni Farmall C serisi; modern tasarımı, güçlü motor seçenekleri, güvenilirliği ve performansı kanıtlanmış transmisyonu, kendi kategorisinde ergonomik kumanda kollarına sahip geniş kabini ile Türk çiftçisinin bir numaralı tercihi olmaya hazır.

FL 4.20 Pro Ön Yükleyiciler ile traktörler artık çok daha fonksiyonel

Case IH’in yeni FL 4.20 Pro Ön Yükleyicileri JX Max Pro serisine ait olmak üzere 4 farklı model ile fabrika çıkışı orijinal ön yükleyici olarak sunuluyor.

4 silindirli motorlara ve Powershuttle® ileri-geri mekik koluna sahip JX75, JX90, JX100 ve JX110 modelleri ile sunulan FL 4.20 Pro ön yükleyiciler; hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere, pek çok tarımsal faaliyet kullanım alanları dikkate alınarak yıllar boyu sayısız yükleme-boşaltma işlerinizin üstesinden gelebilecek dayanıklılıkta ve birçok üstün tasarım özelliklerine sahip olarak üretiliyor.

Üstün tasarıma ve ürün geometrisine sahip olan yeni FL 4.20 Pro; 3,9 metre kaldırma yüksekliğine ve 2 tonu aşkın kaldırma kapasitesine ulaşarak; ayrıca 61 l/dak yüksek debili hidrolik pompası ile tam donanımlı bir iş makinası haline gelip tüm tarımsal ihtiyaçlara cevap veriyor.

Ergonomiyi ve konforu bir araya getiren kumanda kolu kullanıcının sağ tarafında yer alıyor. Bu kumanda kolu ile 84’’ genişliğinde olan 3-fonksiyonlu kova kontrol ediliyor. Standart olarak sunulan hızlı bağlantı mekanizmasına sahip FL 4.20 Pro ön yükleyicileri ile, hidrolik hortum söküp takma devri sona eriyor. Traktörün sağ tarafında bulunan hızlı bağlantı mekanizması ile traktör ve ön yükleyici arasındaki bağlantı tek hareketle kesilip bağlanabiliyor.

Kullanım esnasında ortaya çıkan sarsıntıları en aza indiren ve böylece hem konforlu hem güvenli bir ön yükleyici kullanımı sağlayan anti-şok sistemi FL 4.20 Pro ön yükleyicinin gene standart donanımları arasında yer alıyor.

FL 4.20 Pro ön yükleyici ile yine standart sunulan mekanik dengeleyici sayesinde ise mahsullerin kovadan düşmesi engelleniyor ve kullanıcı verimi arttırılıyor.

Yeni FL 4.20 Pro ile standart olarak Powershuttle®, sun roof ve yüksek debili hidrolik pompayla donatılan Case IH JX Max Pro serisi, FL 4.20 Pro ön yükleyicilerin eşsiz özellikleriyle birleşip İzmirTarım Fuarı’nda ziyaretçilerden tam not aldı.