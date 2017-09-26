Çarptığı köpeği otobüsüne alıp veterinere yetiştirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 200 numaralı İzmit-Kartal metro hattında çalışan otobüsün sürücüsü Eren Karadaş, İstanbul İçmeler mevkisinde çarptığı köpeği araca alarak, tedavisinin yapılması için veterinere ulaştırdı.

Yolcu almak üzere dün sabah saatlerinde İstanbul'un Kartal ilçesindeki durağa giden 200 numaralı otobüs hattının sürücüsü Karadaş, önüne aniden çıkan sokak köpeğine çarptı.

Durup, köpeği otobüse alan Karadaş, belediyenin veteriner ekiplerini aramasının ardından Kartal'dan yolcularını aldı.

Dönüşe geçip İçmeler mevkisine geldiğinde ekiplerle buluşan Karadaş, burada yaralı köpeği teslim edip yoluna devam etti.

Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah yolcu almak üzere Kartal'a boş halde otobüsle giderken İçmeler köprüsü mevkisinde önüne aniden çıkan köpeğe frene basmasına rağmen çarptığını anlattı.

Otobüsü kenara çekerek Tuzla Belediyesinin veteriner ekiplerini aradığını ifade eden Eren Karadaş, belediyeden ekibin yönlendirileceğini, beklemesinin söylendiğini kaydetti.

Karadaş, insanların işe geç kalmaması için bir süre beklediğini ancak sonra köpeği otobüse alarak devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben de ekiplerin gecikeceğini düşünerek köpeği araca aldım. Bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına götüreyim dedim. Aracın kaloriferini o üşümesin diye açtım. Onunla beraber Kartal'a gittik. Kartal peronundan yolcuyu aldım. Yolcu alarak İçmeler mevkisine kadar geldim. Bu arada ekipler geri dönüş yaptı. 'Neredesiniz köpeği alacağız?' dediler. Aracın otobüs olduğunu, İçmeler köprüsünde beklemelerini söyledim." ifadesini kullandı.

- "Bu şekilde bırakamazdım"

Otobüsü İçmeler köprüsünde sağa çekerek ekiplerin gelmesini beklediği anlatan Karadaş, o sırada bir yolcunun işe geç kalacağını ifade ettiğini bildirdi.

Eren Karadaş, köpeği veterinere teslim etmeden hareket etmeyeceğini söylediğini aktararak, "Aradan başkaları devreye girerek o kadına kızdı. 5-10 dakika sonra Tuzla Belediyesine bağlı ekipler geldi. Köpeği benden teslim aldılar. Evrak imzalattılar. Sonra yola devam ettim." diye konuştu.

Karadaş, "Onun üşüdüğünü fark ettim, titriyordu ve vicdanen rahatsız oldum. Aşırı derecede üzüldüm. Onu bu şekilde bırakıp gidemezdim, can çekişiyordu. Bugün Tuzla Belediyesindeki arkadaşları aradım, durumunu sordum. Sağ arka bacağının üstünde kalçada kırık olduğunu öğrendim. Röntgen çekilmiş, veteriner hekimin raporunun beklendiğini, tedavisinin devam ettiği yönünde bilgi aldım." diye konuştu.

Sürücü Karadaş, yolcuların köpeği otobüste görünce kendisine yardımcı olmak için gayret gösterdiklerini de kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı