CARDENT, BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTMEDE ÖNCÜ FİRMA

Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi, kullandığı PDR tekniğiyle dolu hasarlı ve göçük bulunan araçların orijinal halini bozmadan onarımını sağlıyor. PDR tekniğini 2007 yılından beri uygulayıp geliştiren Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi, bu teknik sayesinde göçük veya dolu hasarlı araçları otomobilin orjinal boyası bozulmadan eski haline döndürüyor. Koşulsuz şartsız müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu Cardent’te onarılan araçla



2. el satışta da değer kaybına uğramıyor.

Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi Ortakları Ercan Yıldız ve Erol Oral, verdikleri hizmetleri ve göçük veya dolu hasarlı araçları orjinal halini bozmadan nasıl onardıklarını EKOVİTRİN’e anlattı.



Araçlarda göçükler nasıl oluşuyor ve göçükleri orijinal halini bozmadan nasıl onatıyorsunuz?

ERCAN YILDIZ: Müşterilerimiz araçlarında bir iki göçük olduğunu zannediyor fakat özel ışık altında baktığımız zaman çok sayıda göçüğün olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda yağmur ve dolu yağışı arttı. Araç sahipleri büyük mağduriyet yaşıyor. Yağan ceviz büyüklüğündeki dolu sebebiyle birçok aracın camı kırıldı ve kaportalar hasar gördü. Cardent olarak araçların orjinalliğini bozmadan birebir olarak onarım yapıyoruz.



Araçlar size teslim edildiği tarihten itibaren ne kadar sürede bakım ve onarımını sağlıyorsunuz?