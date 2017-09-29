CARDENT, BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTMEDE ÖNCÜ FİRMA

2. el satışta da değer kaybına uğramıyor.
Araçlarda göçükler nasıl oluşuyor ve göçükleri orijinal halini bozmadan nasıl onatıyorsunuz?
ERCAN YILDIZ: Müşterilerimiz araçlarında bir iki göçük olduğunu zannediyor fakat özel ışık altında baktığımız zaman çok sayıda göçüğün olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda yağmur ve dolu yağışı arttı. Araç sahipleri büyük mağduriyet yaşıyor. Yağan ceviz büyüklüğündeki dolu sebebiyle birçok aracın camı kırıldı ve kaportalar hasar gördü. Cardent olarak araçların orjinalliğini bozmadan birebir olarak onarım yapıyoruz.
Araçlar size teslim edildiği tarihten itibaren ne kadar sürede bakım ve onarımını sağlıyorsunuz?
Göçük düzeltmeden başka diğer hizmetlerinizden de bahseder misiniz?
ERCAN YILDIZ: Boyasız onarım, mikron boya, plastik onarım, deri döşeme tamiri, seramik uygulama, pasta cila koruma, araçla ilgili bütün uygulamalar hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Araçların boyalarında darbeden dolayı oluşan çatlakları macun çekmeden giderebiliyoruz.
Göçük düzeltme hizmetini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
EROL ORAL: Bu işlem aslında 2000 yılından beri yapılıyor ancak çoğu kişi bilmiyor. Bu uygulamayı yapan kişilerin öncelikle çok usta olması gerekiyor. Öncelikli olarak göçük kapalı alanda ise masaj sistemi uyguluyoruz. Açık alandaki döşeme sökülüyor, göçüğün durumuna göre değişik çubuklarımız var, masaj uygulayarak göçüğü düzeltiyoruz.
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