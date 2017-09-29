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CARDENT, BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTMEDE ÖNCÜ FİRMA

29 Eylül 2017 Cuma 13:36
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Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi, İstanbul Yenibosna’da göçük veya dolu hasarlı araçları orijinal halini bozmadan ve değer kaybına uğratmadan, profesyonel ekipmanla, işçilik ve kaliteden ödün vermeden orijinal haline getiriyor.

CARDENT, BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTMEDE ÖNCÜ FİRMA
Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi, kullandığı PDR tekniğiyle dolu hasarlı ve göçük bulunan araçların orijinal halini bozmadan onarımını sağlıyor. PDR tekniğini 2007 yılından beri uygulayıp geliştiren Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi, bu teknik sayesinde göçük veya dolu hasarlı araçları otomobilin orjinal boyası bozulmadan eski haline döndürüyor. Koşulsuz şartsız müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu Cardent’te onarılan araçla

2. el satışta da değer kaybına uğramıyor. 
Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi Ortakları Ercan Yıldız ve Erol Oral, verdikleri hizmetleri ve göçük veya dolu hasarlı araçları orjinal halini bozmadan nasıl onardıklarını EKOVİTRİN’e anlattı.

Araçlarda göçükler nasıl oluşuyor ve göçükleri orijinal halini bozmadan nasıl onatıyorsunuz?
ERCAN YILDIZ: Müşterilerimiz araçlarında bir iki göçük olduğunu zannediyor fakat özel ışık altında baktığımız zaman çok sayıda göçüğün olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda yağmur ve dolu yağışı arttı. Araç sahipleri büyük mağduriyet yaşıyor. Yağan ceviz büyüklüğündeki dolu sebebiyle birçok aracın camı kırıldı ve kaportalar hasar gördü. Cardent olarak araçların orjinalliğini bozmadan birebir olarak onarım yapıyoruz.

Araçlar size teslim edildiği tarihten itibaren ne kadar sürede bakım ve onarımını sağlıyorsunuz?
EROL ORAL: 15 yıldır hizmet veriyoruz. Araçları 3 ile 10 gün arası zaman diliminde eski haline döndürüyoruz. 3-4 ay çok doluyuz, randevu sistemine geçtik. Çünkü her aracın hasar durumu farklı, hafif hasarlı araçları öne çektik, ağır hasarlı araçları da sona alıyoruz.





Göçük düzeltmeden başka diğer hizmetlerinizden de bahseder misiniz?
ERCAN YILDIZ: Boyasız onarım, mikron boya, plastik onarım, deri döşeme tamiri, seramik uygulama, pasta cila koruma, araçla ilgili bütün uygulamalar hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Araçların boyalarında darbeden dolayı oluşan çatlakları macun çekmeden giderebiliyoruz.

Göçük düzeltme hizmetini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
EROL ORAL: Bu işlem aslında 2000 yılından beri yapılıyor ancak çoğu kişi bilmiyor. Bu uygulamayı yapan kişilerin öncelikle çok usta olması gerekiyor. Öncelikli olarak göçük kapalı alanda ise masaj sistemi uyguluyoruz. Açık alandaki döşeme sökülüyor, göçüğün durumuna göre değişik çubuklarımız var, masaj uygulayarak göçüğü düzeltiyoruz. 

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