Cansuyu Derneği'nden Arakanlılar'a yardım

Cox's Bazar (AA) - ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlılar'a yönelik Türk sivil toplum kuruluşlarının yardım çalışmaları devam ediyor.

Bangladeş'in Myanmar sınırındaki Cox's Bazar şehrindeki Arakan mülteci kamplarında yardım faaliyetlerini yürüten Cansuyu Derneği, buradaki olumsuz yaşam koşullarının düzelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Cansuyu Derneği Arakan Yardımları Koordinatörü Bayram Numan Köksal başkanlığındaki ekip bölgedeki mülteci kamplarını ziyaret etti.

Partner yardım kuruluşu işbirliği ile yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ekip, kalıcı projelerin geliştirilmesi konusunda da bölgedeki yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Önceki çalışmalarına ek olarak bölgede yeni kurulan mülteci kamplarına da ulaşan Cansuyu Derneği, yaklaşık 15 bin aileye gıda yardımının yanı sıra temizlik ve yaşam malzemesi dağıttı.

Ekipler ayrıca bağışlanan kurbanların kesimini yaparak etleri kamptaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cansuyu Derneği olarak Arakan konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Cansuyu ekiplerinin her akşam mülteci kamplarındaki mültecilere sıcak yemek dağıttığını ifade eden Köksal, şimdiye kadar yaklaşık 40 bin Arakanlı'ya ulaştıklarını dile getirdi.

Köksal, buradaki mültecilerin dertlerine kalıcı çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Binlerce kilometre öteden gelerek kardeşlerimizin dertlerine merhem olmaya çalışıyoruz. Müslümanlar bir araya gelmediği müddetçe İslam coğrafyasındaki mazlum Müslümanlar zulüm görmeye devam edecektir ve biz Müslümanlar kınamaktan öteye geçemeyeceğiz. Myanmar ordusu ve Budist çetelerin yaptığı katliamların engellenmesi için İslam ülkelerinin bir araya gelip Arakan'ın içerisinde de güvenli bir bölge oluşturması elzem bir durumdur" dedi.

Arakan halkının yanında olacaklarını ifade eden Köksal, Anadolu insanının tüm mazlum coğrafyalara can suyu olduğunu, bunun için Türk halkına teşekkür ettiğini söyledi.

-Arakanlı mültecilerin kamplardaki zorlu yaşamı

Myanmar'dan Bangladeş'e göç eden Arakanlı Müslümanlar, mülteci kamplarında zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kanalizasyon altyapısının olmadığı, tuvalet ve temizlik hizmetinin bulunmadığı kamplarda, sağlık sorunları dikkati çekiyor. Kamplarda yaşayanların bu ihtiyaçlarını karşılamaları için Cox's Bazar merkezi dahil olmak üzere diğer şehirlere yolculuk etmeleri de yasak.

- Evleri ateşe verildi

Kampta bulunan 62 yaşındaki Arakanlı mülteci Nur Hatun, saldırılar sırasında evinin ateşe verildiğini, yangından kurtularak Naf nehri üzerinden Bangladeş'e sığındıklarını söyledi.

Çadırda 10 kişiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Arifa da gece şiddetli yağış etkili olduğunda bebeklerin hastalandığını anlattı.

Myanmarlı Budist çetelerin köylerine düzenlediği saldırılarda 2 oğlunun öldürüldüğünü ifade eden 57 yaşındaki Muhammed Abdullah da bundan sonra torunlarının insani şartlarda yaşaması için çaba göstereceğini dile getirdi.

Anadolu Haber Ajansı