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Canlı yayını yönetecek isim belli oldu!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayını yönetecek olan moderatörün İsmail Küçükkaya olarak açıklandı.

Canlı yayını yönetecek isim belli oldu!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayını yönetecek olan moderatörün İsmail Küçükkaya olarak açıklandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
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Canlı yayını yönetecek isim belli oldu!

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın saati ve yeri konusunda beklenen açıklama geldi. 16 haziran pazar günü saat 21.00'da yayın gerçekleşecek. Herkesin merak ettiği moderatör mevzusu da çözüme kavuştu. 

İnternethaber.com sitesinin duyurduğu gibi bu isim FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya oldu. Hem CHP hem de AK Parti Küçükkaya ismine olumlu yaklaştı. İki partinin temsilcileri canlı yayında ismi duyurdular. 

Daha önce Uğur Dündar moderatörlük için önerilmişti. Ancak Dündar son dakikada kararından vazgeçmişti. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayınını yönetmek için Fatih Altaylı, Didem Arslan, Ahmet Hakan ve Cüneyt Özdemir talipli olmuştu. 

Canlı yayın hangi kanalda?

Canlı yayın İsmail Küçükkaya'nın sabah programını sunduğu FOX TV kanalında olmayacak. Yayın Lütfi Kırdar Kongre salonunda yapılacak ve uydu üzerinden verilecek. İsteyen tüm kanallar programı canlı verebilecekler. 

İki adayın katılacağı programda ABD başkanları sistemi uygulanacak. Bu sistemde her iki lidere de aynı sorular yöneltiliyor ve süre de eşit tutuluyor. 

Son Güncelleme: 10.06.2019 15:01
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