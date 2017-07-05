Canlı bomba tespit sistemi artık Türkiye’de

Müşterilerinin güvenlik ve savunma alanındaki ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş niş çözümler üreten AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi, dünyaca ünlü Apstec Systems™ ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle “İnsan Güvenliği Radarı”nı Türkiye’ye getirdi. Canlı bomba vakalarını yüzde 100 tespit edebilen sistem, sıvı ve katı patlayıcı maddeleri, karışımları ve ev yapımı bütün patlayıcıları tespit edebiliyor. Diğer sistemler saatte ortalama 350 kişiyi taramadan geçirirken ‘İnsan Güvenliği Radarı’, insanları sıraya sokmaya gerek duymadan, gerçek zamanlı olarak saatte 10 bin kişiye kadar tarama yapabiliyor. Sistem, havalimanı ve AVM’ler gibi kalabalık alanlarda ve iç ortamlarda canlı bombayı 10 metreden tespit edebiliyor. 14 yıllık AR-GE çalışması sonunda geliştirilen yeni nesil güvenlik sistemi, dünyada gerçekleşen tüm canlı bomba vakalarını analiz edilerek geliştirildi.

İngiliz Kraliyet ailesinin Baş Güvenlik Danışmanı Stephen Cooper’ın danışmanlığında geliştirilen ve terörle mücadelede üst düzey çözüm sunan yeni sistem, Amerika’dan Avrupa ve Ortadoğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada birçok ülkenin istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından kullanılıyor.

Şirzat Balin: “Amaç ülkenin bekası ve güvenliği”

Dünyada kendini kanıtlamış yeni nesil güvenlik çözümlerini Türkiye’ye getirmeyi temel amaç edindiklerini belirten AKBA Teknoloji Kurucu Ortağı Şirzat Balin, “AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi olarak bu sistemi Türkiye’ye getirmemizdeki öncelikli amacımız ülkemizin bekası ve güvenliğidir. İnsan Güvenliği Radarı’nın terörle mücadele konusunda ülkemize yeni bir vizyon katacağını düşünüyoruz. AKBA olarak dünyada kendini kanıtlamış yeni nesil güvenlik çözümlerini ülkemize getirmek üzere bir misyon edindik. Bu anlamda drone tespit sistemi, çelik yelekli yaralanmalarda otomatik alarm veren yaralanma tespit sistemi, mobil x-ray cihazları, kesintisiz yüksek kalitede canlı görüntü aktarımı ve özellikle sınır bölgeleri, boru hatları, rafineriler ve benzeri kritik bölgelerin korunmasında kullanılan yer sensörleri gibi niş teknolojileri ülkemize getirerek kamu ve özel sektör müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler üretiyoruz” diye konuştu.