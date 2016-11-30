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Çankırı'da düzenlenen operasyonda 85 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 17:07
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Çankırı'da düzenlenen operasyonda 85 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 85 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda 85 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Çerkeş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozoğlu köyünde A.D. ile oğlu Ö.D'nin yaşadığı çiftlik evine operasyon düzenledi. Ev, samanlık ve otomobilde yapılan aramada 83 kilo 350 gram kubar esrar ile tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Çiftliğin bahçesine yaptıkları serada esrar ürettikleri iddia edilen A.D. ve oğlu Ö.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da zeytin hırsızlığı
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bahçeden topladıkları 400 kilo zeytini sattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, Anayol güzergahındaki zeytinliğe giren A.B, R.K. ve B.Ş, yaklaşık 2 saatte 400 kilo zeytini toplayarak bahçeden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, topladıkları zeytinleri sattıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık suçundan sabıkalı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tırda yapılan aramada 25 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM otoyolunda İstanbul yönüne giden tırı Gültepe mevkisinde şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış 25 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan S.B, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.





Anadolu Haber Ajansı
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