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caniasERP Gazi Üniversitesi'nde yeni mezunlarını verdi

IAS’nin Üniversite-Sanayi işbirliği ile Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde verdiği canias ERP Eğitimleri 2017-2818 Bahar Dönemi’ni tamamladı.

caniasERP Gazi Üniversitesi'nde yeni mezunlarını verdi

IAS’nin Üniversite-Sanayi işbirliği ile Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde verdiği canias ERP Eğitimleri 2017-2818 Bahar Dönemi’ni tamamladı.

12 Haziran 2018 Salı 15:31
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caniasERP Gazi Üniversitesi'nde yeni mezunlarını verdi

IAS’nin Gazi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okuyan öğrencileri ERP yazılımı konusunda bilgilendirmek amacıyla verdiği canias ERP Eğitimleri, öğrencilerin proje sunumları ile bahar dönemini tamamladı. IAS Danışmanlık İç Anadolu Bölge Müdürü Fatih Şen’in de desteğiyle, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serpil Erol tarafından verilen canias ERP eğitimi sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı olarak görme ve pratik yapma şansını yakaladı. Dönem boyunca canias ERP üzerinden uygulamalı eğitim alan öğrencilerin her biri hayali bir firma kurarak bu firmanın tüm iş süreçlerini tam döngü ile yürüttü. Eğitim sonunda sunulan projelerde başarılı görülen öğrenciler sertifikalarını almaya hak kazandı.

caniasERP Sertifikası Almak için Okul Uzatan Öğrenciler Bile Var
canias ERP Eğitimleri sertifikası öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. ERP yazılımını öğrenmenin iş hayatına atıldıklarında kendilerine büyük katkı sağlayacağını söyleyen öğrenciler şu anda seçmeli ders olarak verilen dersin zorunlu olması gerektiğini de dile getiriyorlar. Öyle ki bu dersi alabilmek için okulunu bir dönem daha uzatan öğrenciler bile var. CV’lerine canias ERP sertifikasını ekleyerek iş dünyasında bir adım öne çıkacaklarını belirten öğrencilerin yoğun talepleri üzerine her dönem dersin kontenjanı arttırılıyor.

Gelişmek için ERP Yazılımı Kaçınılmaz
Kontrol edilebilir, şeffaf sistemlerle gelişen endüstri ve teknolojiye çok daha kolay ayak uydurulabileceğini savunan öğrenciler, rekabet ortamına ayak uydurmak ve büyümek isteyen firmaların ERP yazılımına adapte olması gerektiğinin farkında. Türkiye’de ERP eğitimlerinin ve ERP kullanımının yetersiz olduğunu düşünen öğrenciler, ileride bu yazılımın kullanımının yaygınlaşmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Eğitimin ardından kariyer planlamasını ERP üzerine yapmayı planlayanlarının oranı ise yüzde 98.

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