ÇANAKKALE’NİN YENİ KARDEŞİ MACARİSTAN’NIN TAPOLCA ŞEHRİ

Barışın Kenti Çanakkale İle Doğa Harikası Tapolca

Batı edebiyat tarihinin de başlangıcı olan Homeros’un İlyada’sında anlatılan Troya Savaşı ve bundan binlerce yıl sonra yine aynı coğrafyada gerçekleşen Çanakklale Zaferi’nin yaşandığı bu topraklar, günümüzde barışın kenti olarak anılıyor. Unesco Dünya Mirası listesinde de yer alan Troya, Çanakkale Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Troya Festivali ile hem yurt içinden, hem de yurt dışından bir çok konuğu ağırlıyor. 55.’si düzenlenen festival de bu sene Çanakkale hem yeni bir kardeş şehir ( Tapolca ) hem de bir sonat ( Troya Sonatı ) kazandi.

55. Troya festivalinin açılışına, yurtdışından Almanya’nın Osnabrück Belediye Başkanı Uwe Görtemöller, İtalya’dan Pomezia Belediye Başkanı Adriano Zuccalo, Macaristan’dan Tapolca Belediye Başkanı ve Macaristan Müsiad Temsilcisi Fadıl Başar ve Çekya Cumhuriyeti’nden Pardubice Belediyesi ile ilişkilerin kurulmasına destek veren Kağan Poyraz katildi.

Öz Kardeşlik

Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan da yaptığı açıklamada, Çanakkale ile kardeş olmanın kendilerine gurur verdigini, kendi tabirleriyle öz kardeş olduklarını belirtti. Çanakkale’de bulundukları süre boyunca mükemmel bir konukseverlik ile ağırlandıklarını söyleyen Zoltan ziyaretleri boyunca beldiyenin Çanakkale’ye yapmış oldugu değerli hizmetleri de daha yakından görme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Bu coğrafyaya hayran olduğunu belirten Dobo Zoltan, sadece Tapolca’da değil, tüm Macaristan’da Çanakkele’nin tanıtılması için elinden geleni fazlasıyla yapacağını belirtirken en kisa zamanda da Ülgür Gökhan Başkanı ve heyetini Tapolca’da ağirlamaktan onur duyacaklarını söyledi.





Sevdanın Adı : Çanakkale

Macaristan Müsiad Temsilcisi ve Dünya Türk İş Konyesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar kendisinin tam bir Çanakkale sevdalısı oldugunu ve bu topraklara değer katmanın kendisini her zaman mutlu ettiğini ve edeceğini söyledi. Fadıl Başar yaptığı açıklamada, Barışın Kenti Çanakkale’miz ile doğal harikalar kenti olan Macaristan’nın Tapolca şehirlerinin kardeş şehir oluşlarınn da, Troya’nın Ünesco Dünya Mirası listesine yeralmasinda 20. yil olmasi dolayisiyla, „ 2018 Troya yılı”na denk gelmesinin çok anlamlı ve sevindirici oldugunu belirtti. Her iki milletin ortak tarihinin ortaasyaya kadar dayandığını, Çanakkale ile Tapolca’nın da kardeş oluşlarıyla bu dostluğu taclandırdıklarını söyledi. Fadıl Başar öncelikle bu kardeşlikteki değerli katkılarından dolayı Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a, Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan’a çok teşekkür ettiklerini belirtti.

Müsiad Çanakkale Başkanı Ali Osman Bey de Çanakkale için böyle güzel bir organizasyon da yeraldıklarından dolayı mutlu olduklarını, bu kardeşliğin de Çanakkale’ye olumlu birçok kazanım sağlayacağını söyledi.



