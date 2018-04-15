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ÇANAKKALE’DEN TEMİZ HAVA İÇİN UMUT VERİCİ HABER

TEMA Vakfı’nın açtığı dava ile Danıştay, Ağan kömürlü termik santral projesinin ÇED olumlu kararını iptal etti.

ÇANAKKALE’DEN TEMİZ HAVA İÇİN UMUT VERİCİ HABER

TEMA Vakfı’nın açtığı dava ile Danıştay, Ağan kömürlü termik santral projesinin ÇED olumlu kararını iptal etti.

15 Nisan 2018 Pazar 22:30
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ÇANAKKALE’DEN TEMİZ HAVA İÇİN UMUT VERİCİ HABER

Çanakkale’de kurulması planlanan Ağan kömürlü termik santral projesinin ÇED olumlu kararının iptali için TEMA Vakfı’nın açtığı davada Danıştay “ÇED olumlu” kararının iptali yönünde karar verdi. Danıştay, ÇED raporunun hem hava modellemesi kısmını hazırlayan ekipte hem de dava açılmasının ardından mahkemece atanan bilirkişi heyetinde meteoroloji mühendisi bulunmamasını ÇED olumlu kararının iptal gerekçesi olarak gösterdi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Danıştay’ın ÇED olumlu kararını iptal etmesi doğa ve halk sağlığı açısından önem taşıyor. Çünkü mevzuata göre ÇED olumlu kararı olmadan firma bu proje ile ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı alamaz ve proje için yatırıma başlanamaz. Danıştay’ın bu kararı ile bölgede yaşayan tüm canlılar termik santralin etkilerine maruz kalmamış olacak. Ayrıca Çanakkale’de işletmedeki dört santralin yanında inşaatı ve izin süreçleri devam eden 12 kömürlü termik santral projesi bulunuyor. Bu 12 projeden biri olan Ağan termik santral projesinin ÇED olumlu kararını ÇED raporundaki eksikler nedeniyle Çanakkale’deki yerel çevre ve meslek örgütleri ile birlikte yargıya taşıdık. Çok sayıda kirletici tesisin yer aldığı ve planlandığı bölge için kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılması gerektiğini savunduk. Ayrıca ÇED raporunun dayandığı meteorolojik verilerle ilgili hatalar olduğunu belirttik. Danıştay itirazlarımıza hak verdi ve ÇED olumlu kararını iptal etti. Yaşanan bu gelişme doğa ve halk sağlığı için umut vericidir. Önümüzdeki dönemde iyi örneklerin artmasını dilerim” dedi.

TEMA Vakfı riskleri hava kirliliği modellemesi ile ortaya koymuştu

TEMA Vakfı’nın 2017 yılında yaptığı hava modellemesi çalışmasıyla kömürlü termik santral projelerinin Çanakkale ve Balıkesir’deki hava kirliliğini 1,5 kata kadar artırabileceğini, hatta İstanbul’daki hava kirliliğinin bile %20-25 oranında artacağı tespit edilmişti. Türkiye’deki mevcut Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve hava modelleme mevzuatı sadece 7-15 kilometre gibi kısa mesafedeki hava kirliliği etkisini değerlendiriyor. Oysa hava kirliliği yüzlerce kilometre mesafeye taşınabiliyor. Mevzuatın özellikle termik santral gibi kirletici etkisi yüksek tesisler için uzun mesafedeki kirlilik yükünü hesaplayan ve çok küçük hava kirliliği bileşenlerini dikkate alan modellemeleri içerecek şekilde iyileştirilmesi acilen gündeme alınarak mevzuata eklenmelidir.

Sorun tamamen çözülmedi

Ağan termik santral projesi dışında Çanakkale’de diğer termik santral projelerinin izin süreçleri hala devam ediyor ve bölgenin toprağı, havası, suyu ve halk sağlığı hala tehdit altında bulunuyor. Termik santral yapımı kararlarının gözden geçirilmesini ve her aşamada ÇED süreçleri uygulanmasının iyileştirilmesini diliyoruz.

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