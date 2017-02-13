ÇANAKKALE'DEKİ DEPREMLERİN YARALARI SARILIYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yukarıköy başta olmak üzere 24 yerleşim biriminde 5,3 büyüklüğündeki ilk depremin kaydedildiği 6 Şubat'tan itibaren yapılan çalışmalarda, 872'si konut, 6'sı cami bin 8 yapının zarar gördüğü belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta saat 06.52'de Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından valilik koordinasyonunda tüm ilgili kurumlar deprem bölgesine intikal etti ve çalışmalara başlandı.

6 Şubat'tan bu yana beşi 5 ile 5,3 arasındaki büyüklüklerde değişen yaklaşık 850 sarsıntının kaydedildiği bölgedeki 24 yerleşim biriminde, AFAD ve Kızılay ekiplerince 478 çadır, 3 bin 972 battaniye, 2 bin yatak, 500'ü katalitik 505 soba ve 500 aile mutfak seti dağıtıldı, 8 seyyar tuvalet kuruldu. Ön hasar tespit çalışmaları sona eren 895 konutta defterdarlık ekiplerince zarar bedeli belirlendi.

Depremlerde yaralanan 8 kişiden 6’sı taburcu edilirken, tedavi altındaki 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor. İlk depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda yaralanma vakası yaşanmadı. Deprem bölgesinde 2 UMKE ekibi, 3 UMKE ambulansı, 1 lojistik ambulans, 1 evde sağlık ekibi, 1 sağlık evi ve 2 UMKE acil çadır ünitesi hazır halde bulunuyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince 18 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

AFAD tarafından bölgeye getirilen 500 yaşam konteynerinin kurulumları tamamlanma aşamasında bulunuyor. Bu konteynerlere yerleştirme işlemleri devam ediyor. Köylerde kurulacak konteyner sayısının 700’e çıkarılması planlandı. Köylerdeki konteyner altyapısının hazırlanması ve kurulumu için 15 kamyon ve 20 iş makinesi saha çalışmalarını sürdürüyor.

1 milyon 500 bin lira ilave ödenek talebi

AFAD Başkanlığından depremzedelerin ilk ve acil ihtiyaçları karşılanmak üzere 500 bin lira ödenek tahsis edildi. Bu ödeneğin harcama yetkisi Ayvacık Kaymakamlığına verildi. Ayrıca, afet bölgesinde bulunan köylerdeki hasarın artçı sarsıntılarla artması ve etkilenenlerin ilave ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 1 milyon 500 lira da ilave acil yardım ödeneği talep edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta bir milyon 50 bin lira ödenek tahsis edildi ve Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesaplarına aktarıldı.

Vatandaşların ayni ve nakdi ihtiyaçlarının tespit ve temini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda 9 ekiple yürütülüyor.

Bölgeye 4 mobil GSM baz istasyonu kuruldu

Bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaş ve kurumların yardımlarının yerinde kullanımı ve kaynak israfı oluşmaması açısından Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile önceden irtibat kurulmasının önem arz ettiği kaydedildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından konteyner yerleştirilen alanlarda aydınlatma ve elektrik tesisatı büyük oranda tamamlandı, afete uğrayan köylerdeki tüm elektrik altyapısı gözden geçirildi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu Bölge Müdürlüğünden 8 mobil GSM baz istasyonu Çanakkale'ye getirildi, 4'ü deprem bölgesinde kuruldu. Diğer 4 mobil GSM baz istasyonu söz konusu kuruluşların merkezlerinde hazır bekletiliyor. Ayrıca Yukarıköy konteyner kentine 2 ankesörlü telefon ile Yukarıköy ve Tuzla köylerinde ücretsiz kablosuz internet hattı kuruldu. Temin edilen 4 bin 700 yağmurluk da bölgeye yönlendirildi.

Kızılay tarafından, 28 personelle bir sabit ve bir mobil araçla 14 köye 4 bin kişilik kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri dağıtılıyor. Ayrıca gün içinde çay ve çorba servisi yapılıyor.