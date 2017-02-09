banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

ÇANAKKALE'DE DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

09 Şubat 2017 Perşembe 13:49
Bu haber 477 kez okundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3'lük 2 depremin ardından zarar gören 17 yerleşim biriminde yaralar sarılıyor.

ÇANAKKALE'DE DEPREMİN YARALARI SARILIYOR
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3'lük 2 depremin ardından zarar gören 17 yerleşim biriminde yaralar sarılıyor. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 6 Şubat'ta Gülpınar köyü açıklarında meydana gelen depremin ardından Çanakkale Valiliği koordinasyonunda Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile ortak kriz masası oluşturuldu. İlçeye bağlı Yukarıköy başta olmak üzere toplam 17 yerleşim biriminde 290'ı ağır 506 konut ile 1 kaplıca, 2 cami ve 40 ahırda da "ağır hasar" tespit edildi. 101 konutun ön hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, konutlardaki tarama çalışmalarının 11 Şubat Cumartesi gününe kadar bitirilmesi planlanıyor. Depremde yaralanan 8 kişinin 7'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisi sürüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yapılan tespitlerde de 15 küçükbaş ile 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. İyileştirme çalışmaları kapsamında ise AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılayından 338 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak, 200 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 200 aile mutfak seti bölgeye ulaştırıldı. Artçı sarsıntılar sebebiyle afetten etkilenen köylerden gelen ilave talepleri karşılamak üzere AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir AFAD Bölge Lojistik Deposu'ndan sevk edilen 60 çadır, 300 yatak ve 480 battaniyenin de dağıtımı gerçekleştirildi.

120 konteynerin kurulumu tamamlandı
Bölgeye gönderilen 200 yaşam konteynerinden 120'sinin kurulumu tamamlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 1 milyon 50 bin lira ödenek tahsis edildi. AFAD Başkanlığınca, depremden etkilenen vatandaşların ilk ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis edilen 500 bin liralık ödenek de Ayvacık Kaymakamlığına aktarıldı. Türk Kızılayı tarafından 31 personelle vatandaşların tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanırken, AFAD Başkanlığınca 1'i koordinasyon tırı olmak üzere 14 araçla hizmet veriliyor.

Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için 198 personel görev yapıyor.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.