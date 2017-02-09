ÇANAKKALE'DE DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3'lük 2 depremin ardından zarar gören 17 yerleşim biriminde yaralar sarılıyor. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 6 Şubat'ta Gülpınar köyü açıklarında meydana gelen depremin ardından Çanakkale Valiliği koordinasyonunda Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile ortak kriz masası oluşturuldu. İlçeye bağlı Yukarıköy başta olmak üzere toplam 17 yerleşim biriminde 290'ı ağır 506 konut ile 1 kaplıca, 2 cami ve 40 ahırda da "ağır hasar" tespit edildi. 101 konutun ön hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, konutlardaki tarama çalışmalarının 11 Şubat Cumartesi gününe kadar bitirilmesi planlanıyor. Depremde yaralanan 8 kişinin 7'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisi sürüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yapılan tespitlerde de 15 küçükbaş ile 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. İyileştirme çalışmaları kapsamında ise AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılayından 338 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak, 200 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 200 aile mutfak seti bölgeye ulaştırıldı. Artçı sarsıntılar sebebiyle afetten etkilenen köylerden gelen ilave talepleri karşılamak üzere AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir AFAD Bölge Lojistik Deposu'ndan sevk edilen 60 çadır, 300 yatak ve 480 battaniyenin de dağıtımı gerçekleştirildi.



120 konteynerin kurulumu tamamlandı

Bölgeye gönderilen 200 yaşam konteynerinden 120'sinin kurulumu tamamlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 1 milyon 50 bin lira ödenek tahsis edildi. AFAD Başkanlığınca, depremden etkilenen vatandaşların ilk ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis edilen 500 bin liralık ödenek de Ayvacık Kaymakamlığına aktarıldı. Türk Kızılayı tarafından 31 personelle vatandaşların tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanırken, AFAD Başkanlığınca 1'i koordinasyon tırı olmak üzere 14 araçla hizmet veriliyor.



Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için 198 personel görev yapıyor.

Anadolu Haber Ajansı