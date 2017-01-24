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Çanakkale'de çalınan köpekleri jandarma buldu

24 Ocak 2017 Salı 11:54
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Biga ilçesindeki bir çiftlikten çalınan 12 köpekten 3'ü jandarma ekiplerinin operasyonuyla bulundu

Çanakkale'de çalınan köpekleri jandarma buldu
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir çiftlikten çalınan çeşitli cinslerde 12 köpekten 3'ü internet üzerinden satılmak üzereyken bulundu. 

İlçeye bağlı Karacaali köyünde yaşayan M.A.S'ye ait köpek çiftliğinden 4 Yorkshire ve 8 Boo Pomeranian cinsi köpek çalındı. 

Çiftlikteki görevlilerin durumu jandarmaya bildirmeleri üzerine olayla ilgili teknik inceleme ve takip çalışması başlatıldı. 

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede köpeklerin daha önce çiftlikte çalışan B.E.A. tarafından çalındığını belirledi.

Şüphelinin köpekleri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde internetten satma girişiminde bulunduğunu da tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda ele geçirilen 3 Boo Pomeranian sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 9 köpeğin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Anadolu Haber Ajansı
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