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Çanakkale'de 57 yabancı uyruklu yakalandı

23 Mart 2017 Perşembe 11:10
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- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 57 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 57 yabancı uyruklu yakalandı
 ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 57 yabancı uyruklu yakalandı. 
Akkaya Burnu açıklarında devriye görevinde bulunan "TCSG-81" Bot Komutanlığı ekipleri, bir botun içinde çok sayıda kişinin bulunduğu fark etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo, Cezayir ve Hindistan uyruklu 57 kişiyi yakaladı.
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara battaniye, yiyecek paketleri ve giysi dağıtıldı.
Yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.


Anadolu Haber Ajansı
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