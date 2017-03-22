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Çanakkale Zaferi'ni "Rap" müzikle anlattılar

22 Mart 2017 Çarşamba 11:19
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- Eskişehir'deki bir ortaokulun öğrencileri, Çanakkale Zaferi'ni yaşıtlarına daha iyi anlatabilmek için müzik öğrentmenlerinin desteğiyle "Mehmetlerin Destanı" isimli rap tarzında şarkı yaptı

Çanakkale Zaferi'ni
 ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki bir ortaokulun öğrencileri, Çanakkale Zaferi'ni yaşıtlarına daha iyi anlatabilmek amacıyla müzik öğretmenlerinin desteğiyle "Mehmetlerin Destanı" adlı rap tarzında şarkı hazırladı. 
Namık Kemal Ortaokulunun 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik koro, beste ve güftesini müzik öğretmeni Vedat Çelik'in yaptığı parçayı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci Yıldönümü etkinliklerinde seslendirdi.  

Okul müdürü Enes Günay, öğrencilerin rap müziğini çok sevdiğini, bu sayede hem çocukların müzik kulağının geliştiğini hem de devamsızlık oranının ciddi ölçüde düştüğünü söyledi.

Müzik öğretmeni Vedat Çelik'in hazırladığı rap parçasının öğrenciler tarafından da ilgi gördüğünü belirten Günay, "Çanakkale Zaferi milletimizin çok önemli bir değeridir. Çocuklarımızın sevdiği dil ile tarihimizi birleştirmeli ve modernleşen dünyanın içine geçmişimizi empoze etmeliyiz. Çocukların hem okulda keyifli zaman geçirmesini hem de Çanakkale'yi daha iyi anlamalarını sağladığımızı düşünüyorum. Toprağımızın önemini her dilde, her şekilde anlatabilmeliyiz." diye konuştu.

- "Anket sonucunda rap müziği yüzde 90 çıktı" 

Vedat Çelik de her yıl Çanakkale ile ilgili program düzenlediklerini, bu yıl farklı bir proje yapmak için önce öğrencilerin fikrini aldığını söyledi.

Devamsızlık yapan öğrencilerin bile rap müziği sayesinde düzene girdiğini dile getiren Çelik, "Öğrencilere, 'Bir müzik yapacak olsak hangi tarz olmalı' diye sordum. Anket sonucunda rap müziği yüzde 90 çıktı. Bir eser yazdım, müziklerini hazırladım. Çocuklar gerçekten çok sevdi. Görüyorum ki bugün programımızı izleyenler de eserimizi sevdiler. Çanakkale'yi bu tarzda anlatmak bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Koronun solisti 13 yaşındaki Ali Berk Fidan da bu çalışmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale için böyle bir parça yapıldığını duymamıştım. Çalışırken çok eğlendik. Destek veren okul yönetimine, öğretmenlerimize ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.    

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Bir zaferdir gurur olmuş hepimizin diline

'Nedir bu Çanakkale' diye sordum kendime 

Tüm düşmanlar itilafla düşmüş toprak derdine

Saldırdılar şuursuzca her toprak zerresine

Kim için, bizim için

Kim için, vatan için

Kim için, bayrak için

Var mı böyle bir yürek

Ölümüne yürümek

Çanakkale'yi sorarsan

Vatan demek, namus demek

Gelibolu, Seddülbahir, Arıburnu Meydanı

Mehmet'imin her yerinde duruyor hala kanı

On binler göz kırpmadan feda ettiler canı

Renk, dil, ırk demeden savundular vatanı."

Anadolu Haber Ajansı
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