Çanakkale şehidi Yusuf Kenan’ın heykeli dikildi

14-13Çanakkale Kara Muharebelerinin 103. yıl dönümünde Edirne’de dün çok özel bir açılış gerçekleşti. 25 Nisan 1915 günü şehit olan Edirneli Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın heykeli kentin merkezine dikildi. Heykelin açılış törenine Edirne Valisi Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Yusuf Kenan’ın torunu Hüsnü Uras ve eşi Şennur Uras katıldı. Hüsnü Uras heykelin açılışından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Uras, ‘’Edirneli Yusuf Kenan’ın memleketinde heykelinin dikilmesi çok anlamlı oldu’’ dedi.

Yusuf Kenan Belgeseliyle Gündeme Geldi

Çanakkale kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan son olarak gündeme hayatının anlatıldığı ‘Yusuf Kenan’ belgeseliyle gelmişti. Belgesel, Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu’na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7.Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan’ı konu ediniyor. 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasında geçen asırlık mektuplar iç burkuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla çekilen belgeselin süresi ise 45 dakika.

Cephede Bile Aklı Hep Edirne’deymiş

Belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç, Yüzbaşı Yusuf Kenan ve eşi Zehra Hanım arasında geçen mektupların belgeselde çok önemli yer tuttuğunu söyledi. Gengeç sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Belgesel, Yusuf Kenan’ın aldığı inisiyatifle Seddülbahir savunmasının ve dolayısıyla Çanakkale Savaşı’nın gidişatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Ama daha ötesinde cephe gerisinde bir aile neler yaşar, işte o zor günleri anlatıyor. Zehra Hanım’ın kaleme aldığı mektuplar bu açıdan çok önemli. Ve mektuplardan görüyoruz ki, hem Yusuf Kenan’ın hem de Zehra Hanım’ın aklı hep Edirne’de. Çünkü ikisi de Edirneli. Zehra Hanım cephedeki eşine gönderdiği mektuplarda Edirne’nin Rus işgali ve sonrası vaziyetini, gazete haberlerinden derlediği bilgileri aktarıyor. Bu nedenle Yusuf Kenan’ın heykelinin Edirne’ye dikilmesini şehidimize gösterilen saygının bir ifadesi olarak çok değerli buluyorum.’’