ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102. YILI

İZMİR (AA) - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", İzmir, Denizli ve Uşak'ta yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir Konak Meydanı'ndaki Yalı Camisinde kılınan sabah namazı ile başlayan program, cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası ikram edilmesi ile devam etti.

İzmir Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İzmir Gençlik Merkezi tarafından gerçekleşen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Konak Yalı Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası dağıtıldı.

Vatandaşlar daha sonra ellerinde 102 metrelik Türk bayrağıyla Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, etkinliğin her sene gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunu yapmamızdaki amaç öncelikle gençlerimizdeki tarih şuurunu dinç tutmak. Bu vesileyle 57. Alayın önemini gençlerimize anlatmak." dedi.





- Uşak

Uşak Cakaloz Camisinde toplanan Uşaklılar, sabah namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar daha sonra Türk bayraklarıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Uşak Şehitliği'ne yürüdü.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfil bırakıldı.

Etkinlik çorba ikramıyla son buldu.

Uşak Valisi Ahmet Okur, yaptığı açıklamada, Çanakkale zaferinde 57. Piyade Alayı'nın gösterdiği kahramanlıkların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, "Bizler ecdadımızın vatanımızı nasıl koruduğunu, hangi fedakarlıklarla bu günlere geldiğimizi unutmamalıyız. Geleceğe daha kararlı adımlarla yürürken şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz." dedi.





- Denizli

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan etkinlik sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Etkinliğe katılan 200 kişilik izci grubu Delikliçınar Yeni Caminin önünde toplanarak şiir okudu, tiyatro oyunu sergiledi.

Daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup Türk bayrakları ile Atatürk Anıtına kadar yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan 57. Piyade Alayı Şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerini anmak için böyle bir program düzenlediklerini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı