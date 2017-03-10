KONYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, milli seferberlik kapsamında işverenlere ilave teşvikler geldiğini belirterek, "Bu teşvikleri, esnafa, sanayiciye ve işverene anlatıyoruz. Onların da istihdama katkılarını bekliyoruz. Kayıt dışı istihdamla mücadelede onların desteğini istiyoruz." dedi.

Akyıl, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Akyıl, bu ziyaretlerde sivil toplum kuruluşları, işverenler ve esnaf ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Bu kapsamda öneri ve sorunları not ettiklerini, Bakanlığın çalışmaları ve teşviklerini de anlattıklarını vurgulayan Akyıl, "Buradan topladığımız bilgileri Bakanlıkta değerlendireceğiz, sorunları tartışacağız. Aldığımız taleplerle inşallah bir çözüm noktasına gitmeye çalışacağız. Milli seferberlik kapsamında işverenlere ilave teşvikler geldi. Bu teşvikleri, esnafa, sanayiciye ve işverene anlatıyoruz. Onların da istihdama katkılarını bekliyoruz. Kayıt dışı istihdamla mücadelede onların desteğini istiyoruz. Neler yapılabilir, sadece istihdam seferberliği değil, çalışma hayatının ve esnafın sorunları, uyguladığımız programların artıların eksilerini masaya yatırıyoruz. Birlikte daha müreffeh Türkiye için neler yapabiliriz, bunları konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akyıl ve beraberindekiler daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Programa, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan, bakanlık ve il müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Anadolu Haber Ajansı