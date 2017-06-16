TRABZON (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, bugün işsizlik verilerinin açıklandığını belirterek, "Yaklaşık olarak 1,6'lık düşüş yaşandı. Bu da bizim iyi bir yolda olduğumuzu ifade ediyor." dedi.

Yıldırımhan, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ocak ayından bu yana sürdürdükleri, Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği Programının başarıyla devam ettiğini aktardı.

Mazhar Yıldırımhan, proje kapsamında ekiplerin bugüne kadar 81 ili iki kez ziyaret ettiğini ve ilgililerle toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ortaya koydukları teşvikler neticesinde bugün istihdam açısından iyi bir noktaya gelindiğini vurgulayan Yıldırımhan, "Bugün işsizlik verileri açıklandı ve yaklaşık olarak 1,6'lık düşüş yaşandı. Bu da bizim iyi bir yolda olduğumuzu ifade ediyor." diye konuştu.

Yıldırımhan, ortaya konulan teşvikleri kullanacak işverenler olmaması durumunda Türkiye'de ne işsizliğin düşürülebileceği ne de çalışmaların bir karşılığının olabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ülke hepimize ait. Bu topraklarda hepimiz ortak bir hayat sürdürüyoruz. Çilelerimiz, sevinçlerimiz her şey ortak, dolayısıyla yaptığımız bütün çalışmaları, Türkiye'den başka bir vatanımız olmadığına göre vatan eksenli düşünerek bir gayreti ortaya koyuyoruz. Hep birlikte inşallah bu işlerin üstesinden geleceğiz."

Türkiye'de meslek edindirme konusunda uzun yıllardır sorunlar yaşandığını belirten Yıldırımhan, bu durumu ortadan kaldırmak için yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi aktardı.

Yıldırımhan, işsizlik oranının yüzde 11,7'ye düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, işsizliği yıl sonunda tek haneli rakama düşürebilmektir. Bakanlık olarak İŞKUR bünyesinde 2 milyon insanın istihdamını hedefleyen bir proje ortaya koyduk. Bu proje ile 1,5 milyon artı istihdam, 500 bin de iş başı hedefledik. İş başı eğitim programlarında epey bir mesafe aldık. Artı istihdamda da ciddi bir seviye kazandık. Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin istihdam sağlandı. 2 milyona ulaşır mıyız? Elbette ulaşırız, bununla ilgili herkesle ortak bir gayreti ortaya koyacağız."

- "Kayıt dışı çalışma hem ekonomimizin hem de rekabet gücümüzün üzerinde yük"

Türkiye için üretmek ve inovasyona yönelmenin esas konu olduğuna işaret eden Yıldırımhan, "Türkiye'nin bundan başka çıkışı yoktur. Bizim üretmeye ve mutlaka bu anlamda yeni arayışlara girmeye mecburiyetimiz var. Devlet olarak bunun farkındayız ve bununla ilgili yapılacak her türlü çalışmaya destek verme noktasındayız." dedi.

Yıldırımhan, iş sağlığı güvenliği konusunun da çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İş sağlığı ve güvenliğinde yeterli tedbir alınamadığından dolayı dünyada her yıl 4 trilyon dolar iş sağlığı ve güvenliğine harcanıyor. Türkiye'nin her yıl iş sağlığı ve meslek hastalıkları dolayısıyla harcadığı para 75 milyar lira. Avrupa bu konularda hem aldığı tedbirler hem insanların eğitilmesi sayesinde iyi bir seviye kazandı. Biz de eğitim çalışmalarına hız vererek ölümlü iş kazalarında hedef sıfır programı uyguluyoruz."

İş sağlığı ve güvenliğinin önemini çeşitli örneklerle anlatan Yıldırımhan, her şeyin insan hayatı için olduğunu söyledi.

Yıldırımhan, yüzde 33 civarında kayıt dışı çalışma olduğunu anımsatarak, "Bu yüksek bir rakam. Kayıt dışı çalışma hem ekonomimizin hem de rekabet gücümüzün üzerinde yük. Bununla da mücadele noktasında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Arsin'de kurulacak yatırım adasının büyük önem taşıdığına da işaret eden Yıldırımhan, "Bu Trabzon için adeta bir devrimdir. Yatırım adasının burada yapılacak olması Arsin OSB'nin potansiyelini çok daha yukarılara taşıyacak. İlave unsurlarla birlikte buraya ciddi artılar getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yıldırımhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Abdürrahim Şenocak ve Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Haber Ajansı