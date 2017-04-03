Çalık Holding Operasyon Grup Başkanlığına İzzetiye Keçeci atandı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan İzzetiye Keçeci, çalışma hayatına Çalık Holding bünyesinde yer alan Gap Tekstil’de Müşteri İlişkileri Temsilcisi olarak başladı. Ardından Grup şirketlerinde İnsan Kaynakları Bölümlerinin farklı fonksiyonlarında görev aldı ve Ocak 2009’dan bu yana Çalık Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüttü. Çalık Holding Operasyon Grubu Başkanı görevine atanan İzzetiye Keçeci aynı zamanda Gap İnşaat Yönetim Kurulu üyesidir.



Çalık Holding Hakkında

1981 yılında temelleri atılan Çalık Holding enerji, inşaat, madencilik, tekstil, finans ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet göstermektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde süregelen faaliyetleri çerçevesinde itibarı, güvenilirliği ve güçlü finansal yapısı ile tanınan Çalık Holding, dünyanın önde gelen şirketleriyle başarılı ve inovatif iş modelleri geliştirmekte ve odaklandığı iş alanlarında sürdürülebilir büyüme sağlayarak ilerlemektedir.