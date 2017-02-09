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ÇALIK ENERJİ’NİN TAHVİL İHRACINA YOĞUN TALEP

09 Şubat 2017 Perşembe 12:09
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Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation ortaklığındaki Çalık Enerji, 100 milyon TL olarak çıktığı tahvil ihracını gelen yoğun talep üzerine 150 milyon TL olarak tamamladı. ÜNLÜ & Co aracılığı ile gerçekleştirilen ihraçtan elde edilecek gelir, şirketin enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

ÇALIK ENERJİ'NİN TAHVİL İHRACINA YOĞUN TALEP
Enerji müteahhitliği alanında dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji San. Ve Tic.A.Ş.(“Çalık Enerji”)’nin 150 milyon TL’lik özel sektör tahvil ihracı, Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co aracılığı ile başarıyla tamamlandı. 3 Şubat’ta gerçekleştirilen ihraca çok sayıda nitelikli yatırımcı ilgi gösterdi. 150 milyon TL tutarındaki 2 yıl vadeli özel sektör tahvili, Çalık Enerji'nin ikinci ihracı oldu. Şirket yine aynı tutardaki ilk ihracının itfasını 27 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirmişti. 3 ayda bir faiz ödemeli olarak gerçekleştirilen ihracın ilk kupon ödemesi için belirlenen faiz oranına göre yıllık bileşik getirisi % 16.1424 oldu. Yapılan ihraç ile elde edilecek finansmanın, Çalık Enerji'nin yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılması öngörülüyor.

Çalık Enerji, 5.500'ün üzerinde çalışanı ile enerji ve altyapı tesislerinin anahtar teslim kurulumu, elektrik ve gaz dağıtımı ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. İlk ihracı takiben, Mayıs 2015 tarihinde Mitsubishi Corporation stratejik bir yatırım ile şirkete ortak olmuştu. 2016’da ise şirketin JCR Ulusal Kredi Notu BBB+ seviyesinden A- seviyesine yükselmişti.

"Güçlü bilançoya duyulan güvenin yansıması’
2015 yılı Ocak ayından sonra ikinci özel sektör tahvil ihracını gerçekleştiren Çalık Enerji CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ihraca beklentilerin üzerinde yoğun bir talep geldiği belirtilerek şunları söyledi: “Enerji Üretim, Elektrik ve Gaz dağıtımında küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketimizin özel sektör tahvil ihracına gösterilen bu ilgi güçlü sermayedar ve bilanço yapısına duyulan güvenin bir yansımasıdır. Çalık Enerji yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ile ülkemiz adına katma değer yaratmaya devam edecektir. Şirketimiz söz konusu kaynağı yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanacaktır. ”

‘Yeni ihraçlarla piyasa daha da derinleşecek’
Çalık Enerji’nin ikinci özel sektör tahvil ihracına aracılık eden ÜNLÜ & Co Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Erdem Selim de şu bilgileri aktardı: “2017 yılının ilk özel sektör tahvillerinden birine aracılık etmekten ve Çalık Enerji ile başarılı işbirliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Yüksek tutarı ve geniş yatırımcı listesi ile borçlanma araçları piyasasının gelişimi açısından da çok olumlu bir ihraç oldu. Tahvilin gördüğü yoğun ilgi doğru risk ve getiri profili ile beraber şirketin, borç sermaye piyasaları yatırımcılarıyla ilk ihracında kurmuş olduğu ilişkinin önemini gösteriyor. ÜNLÜ & Co olarak 2017 yılında gerçekleştireceğimiz yeni ihraçlarla piyasanın daha da gelişmesine katkıda bulunmayı ve aracı kuruluşlar arasındaki lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz.”
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