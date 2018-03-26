ÇALIK DENİM'E ‘İHRACAT LİDERLERİ PLATİN ÖDÜLÜ

Premium denim üretiminde dünyanın en büyük 10 firması arasında yer alan ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan Çalık Denim, ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından ödüllendirildi. Şirket, ‘İhracatın Liderleri Ödülleri’nde üçüncü kez Platin Ödülü almaya hak kazandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katılımıyla Raffles Hotel’de gerçekleştirilen törende ödülü, Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici aldı. Çalık Denim, sektördeki 30 yıllık tecrübe ve ticaret bilgisiyle başta öncelikli pazarları Avrupa ve Amerika olmak üzere 4 kıtada 40'ın üzerinde ülkeye direkt kumaş ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 200 şirketi arasında yer alan Çalık Denim hem dünyada modayı belirleyen hem de denim pazarı için büyük önem taşıyan ülkelerin tamamında güçlü bir konuma sahip bulunuyor. Çalık Denim, önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla global alandaki varlığını güçlendirmeyi ve Türk Malı’nın kalitesini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.

Çalık Denim Hakkında

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından Malatya'da 1987 yılında 111 milyon dolarlık yatırımla kurulan Çalık Denim, dünyada premium denim üretiminde ilk 10 arasında yer almaktadır. Özellikle denim kumaş, gabardin ve iplik üreten Çalık Denim'in yıllık kumaş üretim kapasitesi 44 milyon metreye ulaşmıştır. Çalık Denim, üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç etmektedir. Ayrıca Diesel, Replay, G-Star, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Topshop, River Island, M&S, Citizen of Humanity, Guess, Joe’s Jeans, Banana Republic, H&M, GAP, Zara, Mavi, Colin’s gibi dünya markaları için üretim gerçekleştirmektedir.