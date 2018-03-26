Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
117171
ALTIN
172.880
DOLAR
3.9742
STERLİN
5.6400
EURO
4.9435

ÇALIK DENİM'E ‘İHRACAT LİDERLERİ PLATİN ÖDÜLÜ

Dünya denim sektöründe yenilikçi teknolojilerle geliştirdiği ürünleriyle öne çıkan Çalık Denim, İTHİB tarafından düzenlenen ‘İhracatın Liderleri Ödülleri’nde üçüncü kez Platin Ödül ile onurlandırıldı.

ÇALIK DENİM'E ‘İHRACAT LİDERLERİ PLATİN ÖDÜLÜ

Dünya denim sektöründe yenilikçi teknolojilerle geliştirdiği ürünleriyle öne çıkan Çalık Denim, İTHİB tarafından düzenlenen ‘İhracatın Liderleri Ödülleri’nde üçüncü kez Platin Ödül ile onurlandırıldı.

26 Mart 2018 Pazartesi 15:42
2423 Okunma
ÇALIK DENİM'E ‘İHRACAT LİDERLERİ PLATİN ÖDÜLÜ

Premium denim üretiminde dünyanın en büyük 10 firması arasında yer alan ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan Çalık Denim, ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından ödüllendirildi. Şirket, ‘İhracatın Liderleri Ödülleri’nde üçüncü kez Platin Ödülü almaya hak kazandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katılımıyla Raffles Hotel’de gerçekleştirilen törende ödülü, Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici aldı. Çalık Denim, sektördeki 30 yıllık tecrübe ve ticaret bilgisiyle başta öncelikli pazarları Avrupa ve Amerika olmak üzere 4 kıtada 40'ın üzerinde ülkeye direkt kumaş ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 200 şirketi arasında yer alan Çalık Denim hem dünyada modayı belirleyen hem de denim pazarı için büyük önem taşıyan ülkelerin tamamında güçlü bir konuma sahip bulunuyor. Çalık Denim, önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla global alandaki varlığını güçlendirmeyi ve Türk Malı’nın kalitesini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.

Çalık Denim Hakkında
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından Malatya'da 1987 yılında 111 milyon dolarlık yatırımla kurulan Çalık Denim, dünyada premium denim üretiminde ilk 10 arasında yer almaktadır. Özellikle denim kumaş, gabardin ve iplik üreten Çalık Denim'in yıllık kumaş üretim kapasitesi 44 milyon metreye ulaşmıştır. Çalık Denim, üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç etmektedir. Ayrıca Diesel, Replay, G-Star, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Topshop, River Island, M&S, Citizen of Humanity, Guess, Joe’s Jeans, Banana Republic, H&M, GAP, Zara, Mavi, Colin’s gibi dünya markaları için üretim gerçekleştirmektedir.

Son Güncelleme: 26.03.2018 16:07
Anahtar Kelimeler:
Çalık Denim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÖKE’ den IBATECH’ te profesyonellere özel kulüp
SÖKE’ den IBATECH’ te profesyonellere özel kulüp
AXA Sigorta 2017’yi güçlü ve sürdürülebilir bir performansla tamamladı
AXA Sigorta 2017’yi güçlü ve sürdürülebilir bir performansla tamamladı
TÜRK TELEKOM’DAN 2500 KİŞİLİK DEV İSTİHDAM ATAĞI
TÜRK TELEKOM’DAN 2500 KİŞİLİK DEV İSTİHDAM ATAĞI

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim