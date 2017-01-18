Çağrı merkezi sektöründe büyük birleşme

Geride bıraktığımız 2016 yılında 4,45 milyar TL pazar büyüklüğüne ulaşan çağrı merkezi sektörü, yeni yıla önemli bir birleşme haberiyle başladı. Sektörün iki önemli firması EKO Contact Center ve Vodasoft CCS güçlerini birleştirme kararı aldı. EKO Contact Center Services (EkoCCS) adı altında birleşen firma, en fazla markaya hizmet veren dış kaynak çağrı merkezi haline geldi.



Serhan Süzer: 8.500 metrekare alanıyla İstanbul’daki en büyük çağrı merkezi lokasyonu olacak

Birleşmelerinin en önemli gerekçesinin sektördeki konumlarını güçlendirmek olduğunu söyleyen EkoCCS Yönetim Kurulu Başkanı H. Serhan Süzer, “Her iki firma da sektörün ortalamasının üzerinde büyümekteydi. Birleşmeyle birlikte bu büyüme oranını artırmakla kalmayacak, verimliliğimizi ve birçok segmente özel yeteneklerimizi de birleştirmiş olacağız” dedi. 2016 yılının zorlu geçmesine rağmen iki firmanın da hizmet verdiği markaların sayısını artırdığını belirten Süzer, sözlerini şöyle sürdürdü, “Zor dönemlerde yatırıma inanan yüzde 100 yerel sermayeli iki grup olarak, bu birleşmeyle birlikte projelerimize de hız kazandırdık ve İstanbul Çekmeköy’deki yeni yerleşkemizin inşaatına başladık. 2017 ortası itibarıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz yerleşkemiz, 8.500 metrekarelik kapalı alanıyla İstanbul’daki en büyük çağrı merkezi lokasyonu olacak. Bununla başlayan süreçte, önümüzdeki dönemde sekiz milyon TL’lik yatırım öngörüyoruz.”



"Suriyeli misafirlerimizle Arap dünyasına açılacağız”

Bir sonraki yıl için yatırım hedeflerini de şimdiden şekillendirmeye başladıklarını açıklayan H. Serhan Süzer, “2018 yılında, Arap dünyasına hizmet verecek bir çağrı merkezi oluşturma fikrimiz var. Bu merkezde, ülkemizde yaşayan Suriyelileri ve iyi derecede Arapça konuşan T.C. vatandaşlarımızı istihdam edeceğiz. Yatırımın yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz bu projeyi büyük ihtimalle İstanbul dışında bir merkezde hayata geçireceğiz” diye konuştu.



Zekeriya Arslan: Sektöre örnek olmak istiyoruz

Önümüzdeki süreçte yeni birleşme planları olmasa da, kendilerine şimdiden bu yönde talepler geldiğini ifade eden EkoCCS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Zekeriya Arslan da, “Birleşmelerin ne kadar zor olduğunu tüm sektör biliyor. Satın almalar daha kolay operasyonlardır ama birleşme, iki kültürün ve altyapının aynı anda var olması, hatta yeni bir kültür ve altyapı oluşturması anlamına geliyor. Açıkçası günümüz dünyasında bunu başarabilecek enerjiye ve tevazuya sahip olmak, pek karşılaşılan bir durum değil. Umarız bu birleşme sektöre de bir örnek olur” diye konuştu.



"Birleşme kararıyla birlikte müşteri portföyümüz yüzde 15 büyüdü"

Perakende, lojistik, inşaat, ödeme sistemleri ve e-ticaret başta olmak üzere birçok sektöre yönelik özel çözümler geliştirdiklerini söyleyen Zekeriya Arslan, birleşme sonrası 110 markaya ulaşarak, en fazla markaya hizmet veren dış kaynak çağrı merkezi olduklarını vurguladı. Birleşme görüşmelerinin hız kazandığı 2016 yılı son çeyreği itibarıyla kurumsal müşterilerden büyük ilgi gördüklerinin altını çizen Arslan, üç ayda müşteri portföylerinin yüzde 15 büyüdüğünü belirtti.



Serkan Başöz: İstihdamımızı bir yıl içerisinde 700 kişiye çıkaracağız

2017 yılı içerisinde çağrı merkezi sektöründe yüzde 2-3 büyüme beklendiğini hatırlatan EKO Contact Center Services Genel Müdürü Serkan Başöz ise, firma olarak büyüme hedeflerinin yüzde 25 olduğunu açıkladı. Birleşmenin ardından 550 kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Başöz, hızla artan müşteri sayılarıyla birlikte bu rakamı yıl sonuna kadar 700, üç yıl içinde de 1.100 müşteri temsilcisine çıkarmayı düşündüklerini ifade etti.





EKO Contact Center ve Vodasoft CCS hakkında:

2010 yılında kurulan EKO Contact Center; perakendeden lojistiğe, inşaattan ödeme sistemleri ve e-ticarete kadar birçok farklı sektöre yönelik çağrı merkezi çözümleri geliştirmektedir. Kurulduğu 2002 tarihinden itibaren özel sektörde ve kamuda birçok çağrı merkezi projesine imza atan Vodasoft ise, başta çağrı merkezi dış kaynak kullanım hizmetleri olmak üzere, operasyonel ve stratejik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çağrı merkezi sektöründe Türkiye’nin önde gelen iki firması, 2017 yılında EKO Contact Center Services (EkoCCS) adı altında birleşerek, en fazla markaya hizmet veren dış kaynak çağrı merkezi haline gelmiştir. Sipariş hattı (paket servis, gel - al), müşteri ilişkileri yönetimi, teknik destek, web sipariş, canlı destek çözümleri sunan EKO Contact Center Services, teknolojik gelişmelere hızla adapte olan, bilgi akışının yetkinlikle sağlandığı çağdaş operasyonu, teknik altyapısı, sektöre has yazılımı ve iş süreçlerine hakimiyeti ile müşterileri için genç, dinamik ve doğru bir iş ortağı olmayı hedeflemektedir.





