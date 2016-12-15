Çağın petrolü veri ile “güvenli” akıllı şehirler oluşturacağız

STM olarak 25 yıldan beri savunma sektöründe mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren bir teknoloji şirketi olduklarını, savunma alanındaki tecrübelerini son yıllarda sivil sektörlere aktararak önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Ömer Korkut, “ Hepimiz yaşadığımız şehirlerde daha fazla konfor ve güvenlik istiyoruz. STM olarak geliştirdiğimiz büyük veri ve veri analitiği uygulamalarımız yanında siber güvenlik çözümlerimizle, şehirlerimizin akıllı ve daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlıyoruz. Bu çalışmaları farklı kaynaklardan iletilen verilerin işlenmesiyle yapıyoruz. Bilgi çağının petrolü olan ve yaşanan hızlı sayısallaşma neticesinde büyük miktarlarda üretilen veriyi, önce bilgiye ve sonunda akla çevirerek değer yaratmak gerekiyor.” dedi.

“Şehirlerin akıllı hale getirmek için vatandaş verisini de kullanıyoruz”

Bilgi çağının hammaddesi olan verinin ve özellikle büyük verinin işlenmesinin ve anlamlı hale getirilmesinin önemine değinen Ömer Korkut, “Şehirleri akıllı hale getirmeye çalışırken vatandaş verisinden, trafik sensörlerinden elde edilen veriye, sosyal medya verisinden IoT verisine kadar çok farklı kaynaktan elde ettiğimiz veriyi füzyona tabi tutarak anlamlı hale getiriyor ve karar süreçlerinde kullanılmasını sağlıyoruz. Siber ortamda tamamen birbirine bağlı bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Büyük hacimde ve hızda verinin paylaşıldığı bu dünyada, işlevsellikle güvenliği bir arada sunabilmek gerekiyor. STM olarak amacımız siber ortamda kişisel ve kurumsal güvenliği ön plana çıkararak akıllı ve güvenli şehirler oluşturmak. Bunun için STM mühendislerince geliştirilen optimizasyon için veri analitiği platformu ‘OVERA’yı kullanıyoruz. OVERA; finanstan ulaşıma, akıllı şehirlerden enerjiye kadar pek çok sektörde veriyi anlamlı hale getiren uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlıyor.” dedi.

“Veri Bilimi Hackathonu’nun sorusu: İçeride kaç kişi var?

STM’nin tüm teknik altyapısı ile kurgusunu üstlendiği, THY ve TEMSA’nın sponsor olduğu ve alanında öncü bir etkinlik olan “Veri Bilimi Hackathonu” Türkiye İnovasyon Haftası kapsamındaki dikkat çeken etkinliklerden biri oldu. STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri AR-GE Grup Yöneticisi Dr. Umut Demirezen tarafından yürütülen “Veri Bilimi Hackathonu”nda, rehine olaylarında, deprem gibi doğal felaketlerde sensör verilerinden elde edilen karbondioksit, sıcaklık, ışık şiddeti ve nem gibi verilere bakılarak bir bölgede veya yapıda “içerde insan var mı yok mu” sorusuna yapay zeka algoritmaları ile yanıt arandı. Türkiye’nin 8 farklı üniversitesinden 40 kişinin katıldığı etkinlikte yüzde 99 ile en yüksek güvenilirlik değerine ulaşan SabancıÜniversitesi ekibi birinci oldu. Gerçekleştirilen Hackathon etkinliğini T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Berat Albayrak da ziyaret etti.

Siber Güvenlikte Yapay Zeka Uygulamaları ile tanıştılar

Türkiye İnovasyon Haftası kapsamındaki bir diğer önemli etkinlik ise yine STM’nin teknik altyapısını ve kurgusunu üstlendiği ve TEMSA’nın sponsor olduğu “Siber Güvenlikte Yapay Zeka Uygulamaları Çalıştayı” oldu. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda Dr. Umut Demirezen siber güvenlik alanında kullanılan klasik yaklaşımlar hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar ayrıca yeni nesil yapay zeka temelli yaklaşımları konusunda bilgi edindiler ve görüntü işleme tekniklerinin, derin öğrenme tabanlı yapay zeka yaklaşımlarının zararlı yazılım analizinde kullanılması konularını uygulamalı olarak öğrendiler.