Çağ Lojistik'ten Bir "İlk" Daha

Yeni taşımacılık faaliyetinde, iki ülke arasında her hafta düzenli olarak sıvı yağ ve un taşınıyor. Karayoluna alternatif çok daha ekonomik ve rekabetçi olarak ön plana çıkan taşıma operasyonunda, ilk 3 ay içerisinde aylık ortalama 2000 ton taşıma hacmine ulaşıldı. Kısa sürede yüksek hacme ulaşan bu taşımacılık, iki ülke arasındaki ilk tren taşımacılığı olarak da dikkat çekiyor. Sevkiyatların her geçen yıl artarak büyütülmesi ve bir lojistik koridoru haline getirilmesi hedefleniyor. 2017'de yıllık hacmin 80 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.



İthalatçılardan Yoğun Talep

Yeni kurulan hattın büyük bir açığı doldurduğunu belirten Türk ithalatçılardan sıvı yağ ve un taşınması konusunda yoğun talep geliyor. Özellikle İstanbul, Bursa ve Bandırma bölgesine düzenli sevkiyatlar yapılıyor. Bosna'yla Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla taşımacılık faaliyetinde gözle görülür artış yaşanıyor.



Çağ Lojistik A.Ş. Yeni Rotalar İçin Çalışmalarını Hızlandırıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in Romanya-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Lojistik İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Yılmaz Soycan, yeni açılan hatla ilgili olarak; "Çağ Lojistik olarak ülke ekonomisi ve sektörün büyümesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmenin ve yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri çalışmaları arttırarak yeni lojistik ve taşımacılık rotaları oluşturmayı hedefliyoruz. Çağ Lojistik sektörüne ve ülkesine değer katan bir marka olmayı sürdürecek." dedi.