Çağ Lojistik'ten Bir "İlk" Daha

İthalatçılardan Yoğun Talep
Yeni kurulan hattın büyük bir açığı doldurduğunu belirten Türk ithalatçılardan sıvı yağ ve un taşınması konusunda yoğun talep geliyor. Özellikle İstanbul, Bursa ve Bandırma bölgesine düzenli sevkiyatlar yapılıyor. Bosna'yla Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla taşımacılık faaliyetinde gözle görülür artış yaşanıyor.
Çağ Lojistik A.Ş. Yeni Rotalar İçin Çalışmalarını Hızlandırıyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in Romanya-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Lojistik İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Yılmaz Soycan, yeni açılan hatla ilgili olarak; "Çağ Lojistik olarak ülke ekonomisi ve sektörün büyümesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmenin ve yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri çalışmaları arttırarak yeni lojistik ve taşımacılık rotaları oluşturmayı hedefliyoruz. Çağ Lojistik sektörüne ve ülkesine değer katan bir marka olmayı sürdürecek." dedi.
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