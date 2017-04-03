BYZ Outlet’te ünlü sunucular hediye çarkının başına geçti

Tanınmış markaları ve lokasyonuyla ziyaretçilerine fırsatlarla dolu bir alışveriş keyfi sunan BYZ Outlet 4. yaşını 4 muhteşem etkinlikle kutladı.

Hamsi şöleni ile başlayan kutlamalar 25 Mart 2017 Cumartesi günü ile 2 Nisan 2017 Pazar günü arasında düzenlenen hediye çarkı ile devam etti. Hediye çarkının başına 1 Nisan Cumartesi günü ünlü sunucular Fatoş Kabasakal ve Elif Ece Uzun geçerek ziyaretçilere yüzlerce hediye dağıttı. Hediye çarkının başına geçmeden önce mangal başına geçen ünlü sunucular halka 300 kilo sucuk dağıttı.

Etkinlikler kapsamında BYZ Outlet ziyaretçilerine, elektronik ürünlerden takıya, hediye çeklerinden tekstil ürünlerine, Ommer Hotel’de Spa kullanımı ve Mons Argaeus Restaurant’ta çift kişilik akşam yemeğine kadar çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Çok ince kesilmesi gereken pastırmayı eline gelmesin diye korkudan 1 cm’lik kesen Elif Ece Uzun’a “Bu ne kızım? Antrikot mu kesiyorsun?” diyen Fatoş Kabasakal tezgahın başına kendisi geçti çok ince olmasa da Uzun’dan daha iyi performans sergiledi. Burada basın mensuplarıyla sohbet eden ikiliden ilginç açıklamalar geldi.

Elif Ece Uzun: “Ben 3 buçuk yıldır vejetaryenim. Benim bunları yapmam bile mucize. Gerçekten güzel kokuyor ama ben hayatımın sonuna kadar et yemeyeceğim ve inşallah çocuklarıma da yedirmeyeceğim” diye konuştu. Fatoş Kabasakal ise; “Et yenmez mi yaa… Bak şöyle yiyeceksin” diyerek basın mensuplarını elleriyle besledi.

Yemek yedikleri esnada instagram’dan canlı yayın yapan Kabasakal’ın hesabından Elif Ece Uzun’a evlilik teklifi yapıldı. Bunu soran basın mensuplarına Elif Ece Uzun; “Ben artık full Fatoş’la gezeceğim. Kızın yanında kısmetim açıldı. İzdivacımı Fatoş sayesinde gerçekleştireceğim. Ne Seda Sayan ne Esra Erol ne de Zuhal Topal, bu konuda tek gerçek Fatoş Kabasal” diyerek kahkahaya boğuldu. Fatoş Kabasakal ise; “Bu çok ciddi bir kurumdur, şaka bir yana inşallah ikimizde evlenmek istiyoruz” dedi.



BYZ Outlet’te Hediye çarkının başına geçmeden önce teras katta Kayserililere Başyazıcı sucuklarından ikram eden ünlü sunucular daha sonra hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.

BYZ Outlet’te yer alan mağazalardan aynı gün içinde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes hediye çarkını çevirmeye hak kazandı.

4. yılında çocukları da unutmayan BYZ Outlet, etkinlikler kapsamında cumartesi ve pazar günleri 14:30-17:00 saatleri arasında çocuklara özel sürpriz etkinlikler de gerçekleştirdi.

BYZ Outlet’te yeni açılan Dastini Bebe Market, IGS, Levi’s ve Dockers’ın yanı sıra Recep Usta Exclusive Pide & Lahmacun Salonu, Porland, Flo Outlet, Maba Store, Maba Outlet, Mavi, Hummel, English Home, Çift Geyik Karaca, Zingora, Takıştır, My Dekolte Ayakkabı, Özdilek, Simit Sarayı, Arçelik, Bimeks, Italian Store, Kaşmir Halı, Katia & Bony, Çemen’s Mutfak, Dr. Mangal, Pizza Wings, Bursa Kebap Evi, Beğendik Market gibi markalar bulunuyor.