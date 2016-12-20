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"BÜYÜKELÇİLİĞİN BULUNDUĞU SOKAĞA KARLOV ADINI VERECEĞİZ"

20 Aralık 2016 Salı 13:29
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Büyükelçi Karlov'un ismini vereceğiz, adını hem Ankara'da hem kalbimizde yaşatacağız" dedi.

"BÜYÜKELÇİLİĞİN BULUNDUĞU SOKAĞA KARLOV ADINI VERECEĞİZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan ve ölümüyle sonuçlanan saldırının hedefinin ilişkilere zarar vermek ve son zamanlarda ulaşılan ivmeyi yok etmek olduğunu söyleyerek "Rusya ve Türkiye bunun farkındadır ve buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova’da Dışişleri Bakanlığı konukevinde ikili görüşme öncesi Rus bayrağı ve dünkü silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un fotoğrafının yer aldığı masaya çiçek bıraktı. Çavuşoğlu ve Lavrov daha sonra görüşmenin yapılacağı salona geçti. 

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmasına Karlov'a yönelik terör saldırısını bir kere daha lanetleyerek başladı. Karlov'un zor şartlarda görevini iyi yapan çok iyi bir diplomat olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Rusya zaten her zaman en iyi diplomatlarını Ankara'ya göndermiştir. Bu da ilişkilerimize verdiği önemin göstergesidir." diye konuştu. Çavuşoğlu, Karlov'un iyi bir diplomat olmanın yanında harika bir insan olduğunu belirtti.

İki ülke cumhurbaşkanı ve başbakanlarının dün telefonda görüştüklerini hatırlatan Çavuşoğlu, bu saldırıya en az Rusya ve Rus halkı kadar, Türkiye ve Türk halkının da çok üzüldüğünün altını çizdi. 

Çavuşoğlu, saldırının hedefinin ilişkilere zarar vermek ve son zamanlarda ulaşılan ivmeyi yok etmek olduğunu söyleyerek "Rusya ve Türkiye bunun farkındadır ve buna müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Büyükelçiliğimizin olduğu sokağa Karlov'un adını vereceğiz"
Saldırının arkasında kimlerin olduğunu açığa çıkarmak için iki ülke uzmanlarının iş birliği içinde çalışacağını belirten Çavuşoğlu, "Elbette bu saldırının hesabı sorulacaktır." dedi. 

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Karlov'u hem Ankara'da hem de yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğimizin olduğu sokağa Karlov'un adını vereceğiz. Türkiye ve Rusya son zamanlarda iş birliğiyle neler başarılabileceğini sadece kendi halklarına değil tüm dünyaya gösterdi. Bu iş birliğini hem Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşmak için devam ettireceğiz hem de diğer alanlara da yayacağız. Böyle zor bir günde bile bir arada olmamızın anlamı büyük. Tekrar başımız sağ olsun." 

"Türk tarafına müteşekkiriz" 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Karlov’un dün hain bir terör saldırısında öldürüldüğünü ifade ederek "Zor bir günde bir araya geliyoruz. Türk tarafına ilk andan itibaren göstermiş olduğu ilgi ve başsağlığı dileklerinden dolayı müteşekkiriz." diye konuştu.

Bu terör saldırısının en kısa zamanda aydınlatılması gerektiğini belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konu, iki ülke liderlerinin anlaştığı gibi ortak bir şekilde soruşturulacak. Rusya soruşturma ekibi Ankara’ya ulaştı. Aynı uçak Karlov’un naaşını ve ailesini yurda getirecek. 

Bu trajedi hepimizi uluslararası terörizmle daha etkili bir şekilde mücadele etmeye zorluyor. Ayrıca bugünkü toplantının önemini daha da artırıyor. Bugünkü toplantılarda Suriye’deki durum, insani yardımın ulaştırılması ve siyasi çözüme ivme kazandırmasını sağlayacak anlaşmalara varılmasını umut ediyorum."

Anadolu Haber Ajansı
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