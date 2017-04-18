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Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi’ne büyük ilgi

18 Nisan 2017 Salı 14:37
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Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Belediyeler iş birliğiyle 14-15 Mayıs tarihlerinde Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi"ne 200’ü aşkın bildiri sunumu başvurusu yapıldı.

Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi'ne büyük ilgi
Ana teması "Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar" olan kongrede, 21. yüzyılda dünyadaki değişim ve gelişim süreçlerinin belediyeler üzerindeki etkileri tartışılacak. Çok sayıda akademisyen, uygulayıcı ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı kongrede 14 farklı alt temayla yerel yönetimler ve hizmetleri konuşulacak.

200'ü aşkın bildiri başvuruya alındı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ev sahipliği yapacağı kongre için 200'ü aşkın bildiri başvuruya alındı. Hakem kurulunun değerlendirmeleri neticesinde ise sözlü sunum için 133 bildiri kabul edildi. Sunum yapacak bilim insanları arasında Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden hocalar da bulunuyor. Avrupa Konseyi Hükümetler Arası İşbirliği biriminden katılacak olan bürokratlarla birlikte gerçekleşecek olan kongrenin onur kurulunda Prof. Dr. Ruşen Keleş gibi duayen isimler yer alıyor.
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