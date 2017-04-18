Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi’ne büyük ilgi

Ana teması "Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar" olan kongrede, 21. yüzyılda dünyadaki değişim ve gelişim süreçlerinin belediyeler üzerindeki etkileri tartışılacak. Çok sayıda akademisyen, uygulayıcı ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı kongrede 14 farklı alt temayla yerel yönetimler ve hizmetleri konuşulacak.

200'ü aşkın bildiri başvuruya alındı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ev sahipliği yapacağı kongre için 200'ü aşkın bildiri başvuruya alındı. Hakem kurulunun değerlendirmeleri neticesinde ise sözlü sunum için 133 bildiri kabul edildi. Sunum yapacak bilim insanları arasında Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden hocalar da bulunuyor. Avrupa Konseyi Hükümetler Arası İşbirliği biriminden katılacak olan bürokratlarla birlikte gerçekleşecek olan kongrenin onur kurulunda Prof. Dr. Ruşen Keleş gibi duayen isimler yer alıyor.