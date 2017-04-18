Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi’ne büyük ilgi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ev sahipliği yapacağı kongre için 200'ü aşkın bildiri başvuruya alındı. Hakem kurulunun değerlendirmeleri neticesinde ise sözlü sunum için 133 bildiri kabul edildi. Sunum yapacak bilim insanları arasında Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden hocalar da bulunuyor. Avrupa Konseyi Hükümetler Arası İşbirliği biriminden katılacak olan bürokratlarla birlikte gerçekleşecek olan kongrenin onur kurulunda Prof. Dr. Ruşen Keleş gibi duayen isimler yer alıyor.
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