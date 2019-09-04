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Büyük zaferin 97. yılında 97 yaşında hayata veda etti

Kurtuluş savaşı gazilerinden "Gazi" Tahir Özata'nın oğlu Osman Özata büyük zaferin 97. yıldönümünde 97 yaşında vefat etti.

Büyük zaferin 97. yılında 97 yaşında hayata veda etti

Kurtuluş savaşı gazilerinden "Gazi" Tahir Özata'nın oğlu Osman Özata büyük zaferin 97. yıldönümünde 97 yaşında vefat etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
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Büyük zaferin 97. yılında 97 yaşında hayata veda etti


Ordu Gülyalı ilçesinin kanaat önderlerinden olan Osman Özata, Zafer Bayramı kutlamalarının ertesi günü kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Osman Özata Büyük Zafer'le yaşıttı.

1922 yılında Ordu'nun Gülyalı ilçesi Alibey köyünde doğan Osman Özata Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yaşanan olayalara tanıklık etmişti. Cenazesi 1 Eylül 2019 Pazar günü Alibey mahallesi Güneytepe  camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin yanı sıra eski belediye başkanları Talip Şen, Uğur Cörüt ve Ordu'nun tanınmış iş  ve siyaset insanları katıldı.

Ekovitrin ailesi olarak merhuma rahmet, Özata ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. 

Son Güncelleme: 04.09.2019 16:56
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Zeynep 2019-09-04 16:57:50

Allah rahmet eylesin.

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