"Büyük kapışma" gerçekleşti, bu fotoğraf hatıra kaldı

İBB Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde tüm Türkiye'nin önünde karşı karşıya geldiler.

3 saatlik karşılaşma sona ererken moderatör İsmail Küçükkaya iki aday ve eşleri ile birlikte bir fotoğraf çektirmeyi önerdi.

Bunun üzerine CHP adayı İmamoğlu "Oğlum da burada, o da gelsin darılır" diyerek oğlunu da çağırmak istedi.

AK Parti adayı Binali Yıldırım ise "Benim de kızım burada o da gelsin" dedi. Ardından hep beraber çekilen fotoğrafta adayların ve ailelerinin gülen yüzleri objektife yansıdı.

Barış ve dostluk mesajı verilen bu fotoğrafla gece noktalandı.