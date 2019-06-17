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"Büyük kapışma" gerçekleşti, bu fotoğraf hatıra kaldı

Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kampanya yürüten iki aday, dün İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde karşı karşıya gelerek seçmenlerine kendilerini ispatlamak için yarıştı. Gecenin sonunda ise hoşgörü ve dostluğu yansıtan bu fotoğraf verildi.

"Büyük kapışma" gerçekleşti, bu fotoğraf hatıra kaldı

Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kampanya yürüten iki aday, dün İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde karşı karşıya gelerek seçmenlerine kendilerini ispatlamak için yarıştı. Gecenin sonunda ise hoşgörü ve dostluğu yansıtan bu fotoğraf verildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:24
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"Büyük kapışma" gerçekleşti, bu fotoğraf hatıra kaldı

İBB Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde tüm Türkiye'nin önünde karşı karşıya geldiler. 

3 saatlik karşılaşma sona ererken moderatör İsmail Küçükkaya iki aday ve eşleri ile birlikte bir fotoğraf çektirmeyi önerdi.

Bunun üzerine CHP adayı İmamoğlu "Oğlum da burada, o da gelsin darılır" diyerek oğlunu da çağırmak istedi.

AK Parti adayı Binali Yıldırım ise "Benim de kızım burada o da gelsin" dedi. Ardından hep beraber çekilen fotoğrafta adayların ve ailelerinin gülen yüzleri objektife yansıdı.

Barış ve dostluk mesajı verilen bu fotoğrafla gece noktalandı.

Son Güncelleme: 17.06.2019 10:38
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