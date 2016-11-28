BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI

İSTANBUL (AA) - Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 60 milyon lira olan yılbaşı biletleri piyasaya çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, Eminönü'ndeki Nimet Abla bilet bayisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Yeni yıla kısa bir zaman kala Eminönü'ndeki Nimet Abla bayisine akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Biletlerin çoğu ilk günden tükenirken, vatandaşlar şanslı olduğunu düşündükleri Nimet Abla bayisi önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Uzun zaman sıra bekleyen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Büyük ikramiyenin hayaliyle kuyrukta bekleyen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen bilet almaktan vazgeçmedi.

Kuyrukta bekleyerek biletini alan serbest muhasebeci, 2 çocuk babası Mesut Gündüz (38), "Yeni yıl için 7 çeyrek bilet aldım. Büyük ikramiye çıkarsa bütün fakirlere dağıtacağım. Çocuklarım için de ev ve araba alacağım. Herkese bol şans diliyorum." dedi.

Bayiden 100 Milli Piyango bileti alan organizatör Irmak Kaya, "Nimet Abla herkes tarafından biliniyor. Keşke çıksa. Ne yapacağımı bilmiyorum ama sanırım dünyayı gezerim." ifadelerini kullandı.

Gişe önünde sıraya giren emekli gazeteci Seyhun Güleç de "1976 yılında bilet almıştım ve bir ikramiye çıkmıştı. Şimdi de kızım için milli piyango bileti alıyorum. Hava çok soğuk ve Bodrum'dan geldim. Büyük ikramiye çıkarsa hayvan çiftlikleri ve çocuk bakımevleri yapacağım." diye konuştu.

Nimet Abla bayisinin satış görevlisi Hasan Pan (55), bugün sabah 07.00 itibariyle biletlerin satışa çıkmasının ardından, bayinin önünde uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Milli Piyango satışlarında ilk gün olmasına nazaran yüksek bir talep var, umarım satışlarımız daha da iyi gidecek. Vatandaşın talebi yüksek. Vatandaşlarımız ilk etapta çeyrek bilet ağırlıklı alıyor. Bugün ilk olmasına rağmen bir hayli satış var. Nimet Abla milli piyangoda ekol olmuş, 1928 yılından beri şans dağıtıyor. Büyük ikramiye Nimet Abla'da satılıyor. Ne kadar çok bilet o kadar şans. Yeni yıl da bütün halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak. Büyük ikramiyeli Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinin fiyatları da belli oldu. Buna göre yılbaşı özel çekiliş biletleri tam bilet 60 lira, yarım bilet 30 lira, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor.