BUTTİM ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN ÜRETECEK…

BUTTİM Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, BUTTİM’in bulunduğu bölgede önümüzdeki dönemde fonksiyonel anlamda önemli gelişmeler olabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu’ndan BUTTİM’e destek sözü

Bursa için yapılacak her güzel çalışmaya destek vermeye hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bunu siz yapacaksınız. Benden destek sonuna kadar var inşallah. Bursa için nasıl güzel bir iş olacaksa hepsine ben varım. Ankara’da önünüzü açmak için ne gerekiyorsa yapalım. Bu işlerde heyecan olmazsa olmaz. Heyecan olacak. Heyecanınızı görebiliyorum. Ütopik şeyler değil bunlar. Bunlar rahat olur” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nu, yeni görevinden ötürü tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Ali Tiryaki, “Gençsiniz, dinamiksiniz ve Bursa için bir şanssınız. Başbakan yardımcılığı görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.



10 milyon TL’lik bütçemizin % 40’ı enerji maliyetlerini oluşturmaktadır. BUTTİM’in değerinin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Tiryaki, Çavuşoğlu’na yeni dönemdeki projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yeni dönemdeki çalışmalar arasında en önem verdikleri projenin, BUTTİM’in enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanmasına yönelik olduğunu belirten Tiryaki, “Enerji gideri bakımından BUTTİM’in yıllık yaklaşık 4 milyon TL’lik bir tüketimi var. Burada bir güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji santralinden de faydalanabiliriz. Bizim kompleksimizin fiziki yapısı bu projeye çok uygun. 135 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruluyuz ve bu projeyi 50 bin metrekarelik bir alan üzerine kurmayı planlıyoruz. Evet, maliyetli bir proje. Planlarımıza göre ayırdığımız bütçeyi 7 yılda amorti ediyoruz.



Esnafı çok sıkıntıya sokmadan bir yol arıyoruz” dedi.

Bursa’nın tekstilin her alanında önemli markalar ve önemli çalışmalara imza atan bir şehir olduğunu hatırlatan Tiryaki, “Böyle bir şehirde ev tekstili fuarı eksik. Biz bu noktada İstanbul’da yapılan büyük tekstil fuarlarının bir benzerinin Bursa’da yapılmasını talep ediyoruz. Bu fuarın katılımcılarının büyük çoğunluğu Bursalı firmalar, bizleriz” şeklinde konuştu. Ziyaret karşılıklı fikir alış-verişi ve istişare ile sona erdi. ziyaretin sonunda BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na ipek tablo armağan etti.

Basın Bülteni