Bursa’ya Karsan Jest+ ile yerli çözüm!

Bursa’da yer alan iki fabrikasında toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren yerli üretici Karsan, amiral gemisi Jest+ ile şehirlerin ulaşım sistemlerine çözüm sunmayı sürdürüyor. Son olarak, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk üzerine harekete geçen Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası’nın tercihi de Karsan Jest+ oldu. Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası, şehrin ana hatlarını besleyen noktalar için Karsan Bursa Bayii Koçaslanlar Otomotiv ile 50 adetlik Karsan Jest+ için anlaştı. Anlaşma ile pilot bölgelerin ardından Karsan Jest+’ların şehir içerisinde yaygınlaştırılması ve 300 adetlik bir filonun oluşturulması ön görülüyor.

Jest+, en zor manevraların üstesinden geliyor!

Alçak tabanı, otobüs tipi engelli rampası ve basamaksız yolcu kapısıyla kaptanların öncelikli tercihi olan Jest+’da, 2018 model yılıyla beraber sürücü kliması standart olarak sunuluyor. Artırılmış aks kapasitesi, Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel performans ve yakıt ekonomisi sağlayan Karsan Jest+, sessiz ve çalışkan yapısıyla da en iyi verimin elde edilmesine yardımcı oluyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle rekabette daimi avantaj sağlayan Karsan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca gelebiliyor.

