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Bursa'dan Batman'a 2 yardım tırı

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:24
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Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: "Yolladığımız 2 yardım tırında bulunan 2012 model bir midibüs, Batman'da Beşiri Belediyesinin olacak. Buzdolapları, çamaşır makineleri, çekyatlar, dizüstü bilgisayarlar ve akülü arabalar da kent merkezindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak"

Bursa'dan Batman'a 2 yardım tırı
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir midibüs, buzdolapları, çamaşır makineleri, çekyatlar, dizüstü bilgisayarlar ve akülü arabaların yer aldığı 2 tırı Batman'a gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi'ndeki Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin kardeşlik altyapısının daha da güçlendirilmesi için başlatılan "Gönül Köprüsü Projesi"ne tam destek verdiklerini belirtti.

Proje sayesinde Anadolu insanının dertlerine derman olmak istediklerini ifade eden Altepe, şunları kaydetti:

"Bursa olarak Batman ve Siirt'in Eruh bölgelerinde görev aldık. Bu bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgeye yönelik projeler geliştiriyoruz. İnşallah verdiğimiz destekler neticesinde bu bölge, dönüşerek gelişim noktasında hak ettiği yerde olacaktır. Yolladığımız 2 yardım tırında bulunan bir 2012 model midibüs, Batman'da Beşiri Belediyesinin olacak. Buzdolapları, çamaşır makineleri, çekyatlar, dizüstü bilgisayarlar ve akülü arabalar da kent merkezindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Yardımları gelen talepler doğrultusunda yolluyoruz. Bir yandan gelen talepleri karşılarken, diğer yandan Batman'da uygulanacak başta park ve donatı alanları, orada yapılacak yollar gibi birçok alanda da desteğimiz sürecek."


Anadolu Haber Ajansı
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