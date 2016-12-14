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Bursa'da trafik kazası: 3 ölü

14 Aralık 2016 Çarşamba 11:08
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Orhangazi'deki kazada, elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da trafik kazası: 3 ölü
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sezgin Çırak (30) idaresindeki 16 CVM 08 plakalı otomobil, Bursa-İstanbul karayolu Orhangazi girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yan yola giren otomobil, bir süre yuvarlandıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Sezgin Çırak ve araçta bulunan kardeşi Sezer Çırak (23) ile Berkan Çam (29), otomobilde sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki 3 kişinin öldüğünü belirledi.

İtfaiye ekiplerinin 30 dakika süren çalışmasının ardından otomobilden çıkarılan cesetler, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Trafiğe tescilinin kazadan bir önce yapıldığı tespit edilen ve adeta hurdaya dönen araç, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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